Kórházi fertőzés vihette el a sztárügyvédet – Hegedűs László maga írt a betegségéről, akit pár nap alatt legyőzött a kór

Szerdán súlyos betegségben elhunyt dr. Hegedűs László, számos hazai sztár ügyvédje. A szakember súlyos betegséggel került kórházba, ahol még valamilyen fertőzést is kaphatott, majd pár nappal később elhunyt. Pár napja írt erről Facebook-oldalán.

Súlyos betegségben elhunyt számos hazai sztár ügyvédje, az ismert jogász és sportember, dr. Hegedűs László – írja a blikk.hu. A 74 éves szakember tévéműsorokban is szerepelt, ezen kívül senior asztaliteniszezőként a legutóbbi időkben is gyakran állt dobogóra.

Hegedűs László halála mögött kórházi fertőzés állhat. A sztárügyvéd Zalatnay Saroltát is védte/Fotó: MTI Fotó: Rózsahegyi Tibor

Viszont egy néhány nappal ezelőtt írt Facebook-bejegyzéséből arra lehet következtetni: a súlyos betegsége mellett a kórházban is kaphatott valamilyen fertőzést, amely miatt súlyosbodott az állapota.

„Pár napos kórházi időtöltésben biztos kézzel gyógyítják azon betegségeket az orvosok, amellyel előtte nem is találkoztál. Pl. március 5. előtt még tudtam beszélni, járni, de most már nem, mert tüdőgyulladást kaptam az ott kapott vírustól, tovább egy porktól gennyes gyulladást is, viszont ebből ki is lehet gyógyulni. Ja, hogy az alapfunkciók viszont nem működnek, az más kérdés!”