Vitézy Dávid beleszállt Gulyás Gergelybe – A MÁV miatt roppant kellemetlen kérdéssel szembesítette

A mai Kormányinfón azt mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy: “addig büntetjük a légitársaságokat, amíg nem járnak pontosabban a gépek” – kezdte bejegyzését Vitézy Dávid, majd rögtön fel is tette a nagy kérdést.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Vajon a MÁV-val szemben is indulnak hasonló fogyasztóvédelmi eljárások, miután negatív rekordot döntött a távolsági vonatok pontossága idén nyáron? Júniusban már csak az InterCity-k 42 százaléka volt pontos (azaz késett kevesebbet, mint 5 perc)

- hozta fel a példát közösségi oldalán Vitézy.

A vasút esetében elvileg könnyebb is a dolga a magyar államnak: hisz a közlekedési miniszter a közszolgáltatás megrendelője, a MÁV működésének minőségi kontrollja 100%-ban kormányzati felelősség. Mielőtt Lázár János ezt is leállította volna, ezért is szerettük volna két éve a BKK fővárosi logikáján létrehozni egy országos közlekedésszervezőt, amely a MÁV-nak adott állami százmilliárdokat csak ellenőrzötten, minőségi ösztönzők és kötbérek, szigorú elvárások mentén biztosította volna, ezzel folyamatos minőségi nyomást helyezve a mindmáig az államszocializmus szervezeti és szolgáltatási logikáján működő magyar vasútra. Ez persze nagyobb munka lenne, mint küldeni néhány tízmilliós fogyasztóvédelmi bírságot a Wizzairnek