Lázár János elnézést kért, és nagy bejelentésekkel készül augusztusban

Lázár Jánosnak vakáció helyett akcióval telik a nyári szünet. Saját elmondása szerint nem tud pihenni, ha sok a feladat. A MÁV utasaitól elnézést kért, a dolgozóknak pedig belebegtetett egy kis plusz pénzt is.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-posztjában kifejtette, hogy a nyár nem pihenéssel, hanem munkával telik számára.

A munkatársaim és a családom más-más okból szokták nehezményezni, hogy néhány napnál tovább nem vagyok képes pihenni. Pláne ha térdig állunk a feladatokban – a MÁV csoport esetében pedig derékig

- fogalmaz a miniszter posztjában.

Lázár János a skóciai hosszú hétvége után is munkában marad, hiszen "ki kell értékelni mit hozott a tarifareform, hol van szükség módosításokra."

A miniszter elismerte, hogy

az extrém hőség okozta kihívásokkal szemben a MÁV megörökölt, de már 20 éve is ósdi infrastruktúrája és járműállománya, sokszor rogyott meg az idei nyáron is.

Külön kiemelte, hogy a kiváló MÁV-os kollégák nélkül nem sikerült volna fenntartani a működést.

Az utasoktól tehát elnézést kérek, és köszönöm a türelmüket – ha van még belőle – a vasutas, buszos kollégáknak pedig hálás vagyok. Mindenkinek, aki ilyen körülmények között is állja a sarat, megküzd az új bérletek miatt megnövekedett utasforgalommal, a lejárt szavatosságú pálya és járműflotta okozta műszaki problémákkal, és nem utolsó sorban a rendkívüli hőséggel.

Emellett tájékoztatott arról is, hogy augusztusban a frontvonalban dolgozó kollégák egyszeri fizetésemelésben részesülnek, hogy ezzel is kifejezzék a kitartásuk iránti megbecsülést. Lázár János hangsúlyozta, "ez egy rendkívüli intézkedés, ami persze nem a megoldás. A valódi és tartós megoldás a 10 éves vasútfejlesztési stratégia végrehajtása. Amitől jobb lesz az utasnak és jobb a MÁV-osoknak is."