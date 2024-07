Itt vannak a számok – Ennyit keresnek a kétkezi munkások itthon

A fizikai munkát végzők átlagos órabére meghaladta a 2100 forintot, a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarországon pedig elérte a 2700 forintot is. A középvezetői fizetések is jelentősen, több mint 10 százalékkal emelkedtek, ami masszív reálbérnövekedést jelez. A szakértők szerint a béremelések célja a munkavállalók megtartása és a fluktuáció csökkentése.

Fotó: 123rf.com

A Trenkwalder elemzése szerint az idei második negyedévben a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2104 forint volt, ami 13,5 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában mért 1853 forintos értéknél – összegezte a haszon.hu.

A földrajzi bontás alapján Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon az átlagórabér 1750-1900 forint között mozog, míg a többi régióban már 2000 forint felett van. Kiemelkedik a Közép-Dunántúl és a Budapestet is magába foglaló Közép-Magyarország térsége is, ahol az órabérek átlagosan 2300, illetve 2750 forintot érnek el.

A cég szakértői szerint az év második felében is az infláció feletti béremelkedés várható, bár az egyszámjegyű tartományhoz közelítve.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2024 második negyedévében átlagosan 10,7 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ez ebben a munkavállalói körben is masszív, 7 százalékos reálbérnövekedést jelent. A béremelések fő mozgatórugója a munkavállalók megtartása, mivel a fluktuáció 3,7 százalékra nőtt a tavalyi 3,3 százalékról.

A KSH legfrissebb jelentése szerint 2024 áprilisában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 645 300 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 444 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,5, a nettó átlagkereset 13,4, míg a reálkereset 9,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest.