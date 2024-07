Visszafordítható a cukorbetegség egy új kutatás szerint

Amerikai kutatóknak sikerült egy olyan új kezelést kifejleszteniük, amely megnöveli az inzulintermelő sejtek számát, ezzel a cukorbetegség visszafordítása is valóra válhat. Egerekben végzett kísérletben jelentősen sikerült csökkenteniük a cukorbetegség tüneteit, most jönnek az emberkísérletek – számol be róla a Nuus.

Fotó: 123rf.com

A cukorbetegség, amely világszerte milliók életét befolyásolja, hosszú ideje kihívást jelent az orvostudomány számára – idézi a lap az euronews.com-ot. Azonban egy új, ígéretes kutatás megadja a gyógyulás reményét. Lehetséges a cukorbetegség visszafordítása? Amerikai tudósoknak sikerült olyan kezelést kifejleszteni, amely jelentősen növeli az inzulintermelő sejtek számát, így potenciálisan gyógyíthatóvá téve a betegséget.

