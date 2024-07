Kisgyerekeseknek is betiltotta a MÁV a távmunkát – Sokan nem tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, a szakszervezet szerint jogszerűtlen is

A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) szerint jogszerűtlen a MÁV azon döntése, amely megtiltja a 8 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalóknak is a távmunkát. A szakszervezet az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) kérte a tilalom enyhítésére.

Fotó: 123rf.com

Június végén derült ki, hogy júliustól az ÉKM betiltja az otthoni munkavégzést a MÁV-nál. Lázár János minisztériuma azt reméli, hogy ezzel javulni fog az elvégzett munka minősége. A szakszervezet azonban úgy véli, hogy az intézkedés váratlan volta miatt sok munkavállalót nehéz helyzetbe sodor, ráadásul nem is fér el mindenki az új irodaházban – írja a Telex információi nyomán a Pénzcentrum.

Egy Telex olvasó arról számolt be, hogy különösen a 8 éven aluli gyermeket nevelő MÁV-alkalmazottak vannak nehéz helyzetben. Sokan ugyanis arra számítottak, hogy nyáron is home office-ban dolgozhatnak, ezért nem kértek bölcsődei vagy óvodai ügyeletet. Most viszont nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet.

Horváth Csaba, a Vasutasok Szakszervezetének szervezetpolitikai alelnöke szerint a 2023. január 1-jétől hatályos munka törvénykönyve (Mt.) kimondja, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig kérheti például a távmunkában foglalkoztatást is. Ha ezt kéri, akkor a munkáltatónak 15 napon belül írásban kell nyilatkoznia. Az elutasításnak pedig szigorú követelményeknek kell megfelelnie: valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie.

A MÁV egységesen arra hivatkozik:

· Az ÉKM megtiltotta az otthoni munkát.

· A benti munkavégzés növeli a hatékonyságot.

· A papíralapú dokumentálási elvárások lassúak.

· A kisgyermekek felügyelete megosztja a figyelmet.

A szakszervezet szerint azonban ezek az érvek nem állják meg a helyüket:

Nincs tanulmány vagy felmérés arról, hogy az irodai jelenlét valóban növeli-e a hatékonyságot

- tette hozzá Horváth Csaba, majd hangsúlyozta, hogy

Az IT-szakemberek például végképp nem végeznek papír alapú munkát. A gyermekfelügyelettel kapcsolatos indokolás ellentmondásos, hiszen pont azért került bele ez a lehetőség az Mt.-be

- magyarázta. Folyosói pletykák szerint szeptember 1-jétől megszüntetnék a rugalmas munkaidőt is. Ez azt jelentené, hogy mindenkinek reggel 8-tól délután fél ötig bent kellene lennie. Ezt azonban sem az ÉKM, sem a MÁV nem erősítette meg hivatalosan.