MOK az elromlott kórházi klímákról: Próbáljanak a politikusok a 30 fokos kórteremben dolgozni

A Magyar Orvosi Kamara győri elnöke is megszólalt a kórházakban elromlott klímák ügyében. Szíjjártó László az RTL Híradónak mondta el véleményét.

Az RTL pár napja arról próbálta kérdezni Kásler Miklóst, hogy mit gondol arról, hogy több kórházban is elromlottak a légkondik, ezért műtéteket kellett elhalasztani. Mint arról a Propeller is beszámolt, Kásler azt hozta fel példaként, hogy annó ő maga is túl meleg műtőben végzett műtéteket.

Kásler, aki politikai pályája előtt maga is elismert sebész és onkológus volt, először nem igazán akart válaszolni, majd közölte:

„30 évvel ezelőtt én 50 fokos műtőkben végeztem 10-12 órás műtéteket. Lehetséges volt, mert életmentő volt. Most ugyanez a helyzet.”

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője csütörtöki posztjában reagált Kásler Miklós kijelentésére: „Professzor Úr, nem az a kérdés, hogy lehet-e 50 fokban operálni, hanem, hogy túléli-e a beteg”. Kulja reakciójában arra is kitért, hogy Kásler még a hálapénz virágkorában dolgozott, amikor sokak számára „többet számított a műtétek száma (és az azokat megelőző vagy követő hálapénz) mint a műtétek sikere” – emlékeztet a Telex.

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a 30 fok fölé melegedett műtők egész egyszerűen használhatatlanok, az osztályokon gyógyuló betegeknek pedig nem segít a gyógyulásban az ott jellemző 30 fok.

Mint mondták, ha egy műtőben 30–40 Celsius-fok uralkodik, az nagyjából a duplája az ideális 17–20-nak. Nem csak amiatt kell ilyen alacsony hőmérséklet, hogy az kényelmes legyen az orvosoknak. A műtőkben néha többórás, megterhelő operációkat kell végezni többrétegnyi steril ruhában, kesztyűben, maszkban, fejkendőben. Az orvos nem izzadhat, mert az fertőzésveszélyes lehet, vagy a szemébe csorogva a látását rontva növelheti a hibalehetőséget. A műtő levegőjénél emellett különösen fontos a megfelelő légcsere, és könnyen belátható módon az a szigorú munkajogi szabály sem tartható be, hogy 24 fok fölött óránként 5–10 perces szüneteket kellene adni a dolgozóknak.

