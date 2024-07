Fordulat a szolnoki kalandparkban felrúgott kisfiú, Roli-ügyében

Visszament a szolnoki kalandparkba Roli, oda, ahova az agresszív karateedző felrúgta. A kisfiú minden játékot kipróbált. „Nagyon jó” – summázta Roli, miután kicsúszott az egyik kötélpályán.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt, a szolnoki kalandparkban egy kisfiút csúnyán felrúgta az agresszív karateedző. Az óriási közfelháborodást kiváltó cselekmény után a szolnoki kalandpark vezetése meghívta a kisfiút az ominózus helyszínre – számolt be a tv2 Tények. Roli édesanyja először meglepődött, aztán kisfiára bízta a döntést, aki végül minden játékot kipróbált.

A szolnoki kalandparkba visszatért Roli, akit felrúgott a karateedző/Fotó: képünk illusztráció/123rf.com

„Nagyon jó”

- mondta mosolyogva Roli, miután lecsúszott az egyik kötélpályán. Édesanya azért fogadta el a kalandpark meghívását, hogy kisfia a bántalmazás helyszínétől se féljen.

A napokban a hatalmas felháborodást kiváltó felvétel folytatását is megmutatta a kalandpark üzemeltetője. Ezen az is látszik, hogy a karateedző többször is arcon önti a síró gyereket hideg vízzel.