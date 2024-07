Akkorát rúgtak Orbán Viktorba, hogy a fal adja a másikat – Brit lap az „önpusztítás” útjára figyelmezteti az EU-t

Rendesen megkapta a magáét Orbán Viktor tusványosi beszédével. A brit The Guardian szerint a miniszterelnök Ázsia-orientált világrendről beszélt és Donald Trump mögé állt.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szombaton beszédet mondott Tusnádfürdőn, a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Előadásában kitért hazánk és Románia kapcsolatára, a magyar békemisszióra, továbbá arra is, hogy ehhez mit szóltak Brüsszelben. Az index.hu szerint a kormányfő azt is kijelentette, hogy a lengyelek csinálják

„a legszemforgatóbb politikát egész Európában”

- szögezte le Orbán Viktor. Eközben az amerikaiak Lengyelországot akarják megtenni Európa amerikai központjává, egyúttal Brüsszelben visszatért a három T, melynek értelmében szerinte hazánk a tiltott kategóriába tartozik.

Orbán Viktornak beszólt a The Guardian brit lap a tusványosi beszéde miatt/Fotó: MTI/Veres Nándor

A The Guardian brit lap az Associated Press beszámolója alapján azt írta: Orbán Viktor előadásában „Ázsia-orientált világrendről” beszél, Donald Trump mögé beállva az „önpusztítás” útjára figyelmezteti az EU-t. Szerintük ugyanis ez a hozzáállás feltétel nélkül követi az Egyesült Államok demokratabarát külpolitikáját.

Az Associated Press arról is ír, hogy Orbán Viktor szerint az USA áll az Északi Áramlat gázvezeték elleni 2022-es robbantás mögött, melyet azért telepítettek, hogy Oroszországból Németországba szállítsák a gázt. „Terrorcselekménynek” nevezték az akciót, amelyet nyilvánvalóan az amerikaiak irányításával hajtottak végre – állítja a lap.

A beszámolóban megjegyzik, hogy Orbán Viktor jellemzően arra használja a Romániában évente megrendezett tusványosi rendezvényt, hogy „jelezze nemzeti kormányának ideológiai irányvonalát, és kigúnyolja az uniós tömb normáit – amelyhez Magyarország 2004-ben csatlakozott.