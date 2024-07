Gyurcsány Ferenc elárulta, ki a zsánere – Nem a felesége, Dobrev Klára

Gyurcsány Ferenc, a DK-elnöke legújabb Facebook-posztjából több minden kiderül. Például az, hogy ki a zsánere és most milyen lecsót – vagy ahhoz hasonló ételt – főz.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke úgy tűnik, alaposan kipihenhette már most magát. Gyurcsánynak most nem a politika áll a fókuszában, teljesen más „ügy” foglalkoztatja. Mégpedig a lecsókészítés. A jó szakács hírében álló DK-elnök a különféle recepteken töri a fejét, közben pedig elárulta, ki a zsánere. Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy nem a felesége.

Gyurcsány Ferenc lecsófőzés közben töprengett/Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

„A kitűnő kötcsei polgármester, a még mindig aktív állatorvos Feledy Gyula, jeles festőművész és nem mellesleg igazi kertész is. Mindegyik Feledyt nagyon lehet kedvelni, de mondjuk eper- és paradicsom szezonban a kertész Feledy a zsánerünk. Igen, igen. Természetesen saját önző szempontjaink miatt. ”

Gyurcsány fölteszi a kérdés:

Szerinte több választási lehetőség is van, hiszen a világban több helyen főznek lecsóhoz hasonló ételt.

Ezután a pisto a spanyolországi La Mancha régió ételét is megemlíti, amely szerinte a ratatouille-hoz hasonlít inkább, ám azt sokszor tálalják tojással, amelyet a tetejére sütnek, vagy akár chorizóval, a híres asztúriai kolbásszal is.

Ezután az olasz peperonátát említi meg, melyet bazsalikommal és oregánóval ízesítenek, a caponatába mazsolát, kapribogyót és olívabogyót is tesznek.

„A görögök briamijában krumpli is van, a törökök lecsóhoz hasonló reggeli ételét menemennek hívják, leginkább a mi tojásos lecsónkra hasonlít. És persze ott van még az izraeli lecsó, a shakshuka, melybe paradicsomsűrítményt teszünk és amelybe természetesen kell egy kis keleties íz is, mondjuk római kömény, koriander, esetleg egy kevés fahéj, és persze a tetejére ráütünk pár tojás és így mehet a sütőbe a még vagy tíz percre. A szerb ajvár és az erdélyi zakuszka már egy másik irányzat képviselője, amikor is az összetevőket sütik, grillezik, aztán pürésítik.”