Lázár János megsajnálta a hőségben dolgozó MÁV-osokat – Százezreket utal ki nekik

Lázár János építési- és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében méltatta a MÁV dolgozóit. Egyben itt jelentette be, hogy a fizikai munkát végző munkatársait, akik a forróság ellenére emberfeletti munkát végeznek, egyszeri, nettó 200 ezer forint SZÉP-kártyára utalt összeggel jutalmazza.

Lázár János leborult a MÁV-dolgozói előtt. Facebook-bejegyzésében írt róluk minden jót:

Lázár János a MÁV 33 ezer dolgozójának 200 ezer forintos SZÉP-kártya kiutalást kezdeményez/Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Az elmúlt hetek bizonyították, hogy tud olyan meleg lenni, amit nem bírnak a sínek, a mozdonyok és a járművek. De az elmúlt hetek azt is megmutatták, hogy nincs az a kánikula, amit a MÁV-os kollégák ne bírnának ki. Szeretném, ha tudnák, hogy a teljes vasúti és autóbuszos közlekedés megújítása mellett – amelyet egy 10 éves fejlesztési program keretében megkezdtünk – most is hálásak vagyunk a kitartásukért.”