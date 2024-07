Járvány? – Súlyos bakteriális fertőzés terjed Magyarországon

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 32 pertussis megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásba.

Az ÁNTSZ heti jelentéséről szóló közleményéből derült ki, hogy védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 32 pertussis ( szamárköhögés) megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásba. A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból, és 12 vármegyéből érkeztek (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Tolna és Veszprém). A betegek közül 8 volt csecsemő, egy fő az 1-2 éves, egy fő a 3-5 éves, két fő a 6-9 éves, három fő a 10-14 éves, három fő a 15-19 éves, egy fő a 20-29 éves, egy fő a 30-39 éves, öt fő a 40-49 éves, három fő az 50-59 éves, négy fő pedig a 60 év feletti korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 11 fő esetében támasztották alá a klinikai diagnózist, a többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.

A Propeller korábban beszámolt arról, hogy Magyarországon két, az otthonából kórházba szállított, védőoltásban még nem részesült csecsemő esetében igazolódott, hogy a halál oka a szamárköhögés és annak következtében kialakult szövődmények voltak. A szamárköhögés súlyosan fertőző bakteriális betegség.

A csecsemők légzőrendszere még fejletlen, így a szamárköhögés okozta erős köhögésrohamok könnyen légzési elégtelenséghez vezethetnek. A szamárköhögés pedig akár 8 hétig is elhúzódhat, ami kimeríti a csecsemőt, és további szövődményekhez vezethet. A fiatal immunrendszer pedig nem képes legyőzni a fertőzést.

Mik a szamárköhögés tünetei?

· Heves, rohamszerű köhögés, mely hányingert és hányást is okozhat · Hosszú kilégzés, mely sípoló hanggal járhat · Orrfolyás · Könnyezés · Vörösödő arc

A szamárköhögés ellen védőoltással lehet védekezni. A vakcinát a csecsemők 2, 4, 6 és 18 hónapos korban kapnak meg, hatékonyan védi őket a betegségtől. Fontos, hogy a felnőttek és a nagyobb gyermekek is be legyenek oltva, hogy megakadályozzák a csecsemőkre történő fertőzés átadását. Ha a csecsemőnél a szamárköhögés tünetei jelentkeznek, haladéktalanul forduljon orvoshoz. A korai diagnózis és kezelés elengedhetetlen a súlyos szövődmények megelőzése érdekében.

A Portfolió felvetette a friss adatok alapján, hogy akár járványnak is lehetne minősíteni az eseteket. Mint írták: a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből az is kiderül, hogy ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is jelentettek esetet, így mostanra minden megyében hivatalosan is megjelent a fertőzés. Ezt azért emelték ki, mert korábban a járványügyi hatóság azzal érvelt az országos járvány kihirdetése ellen, mivel eddig nem volt jelen minden megyében a betegség. Vagyis e szerint a definíció szerint is járványról beszélhetünk.

Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy van jogszabályban kihirdetett fogalma és feltételrendszere is annak, hogy mikor beszélhetünk hivatalosan is járványról egy betegség terjedése esetén. A 18/1998. (VI:3.) NM rendelet fogalommagyarázata így szól ugyanis: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható.