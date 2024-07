"Csámcsogás" – Megszólalt Varga Judit exférje, az ellenzék új vezére arról, hogy miért keresett elképesztően sokat

Tegnap hozták nyilvánosságra a jövedelmi nyilatkozataikat a "tiszás" EP-képviselők. Ebből kiderült, hogy Magyar Péter jövedelme többek között milyen elemekből állt. A politikus mintha kiakadt volna azon, hogy ezt miként tálalta a sajtó.

A lista így néz ki:

Hodler Alapkezelő, jogi igazgató, befektetési tanácsadó, 2022. április – 2022. március: havi 3 millió forint,

Diákhitel Központ Zrt., vezérigazgató, 2019. június – 2022. február: havi 3,5 millió forint,

Diákhitel Központ Zrt., igazgatósági tag, 2021. január – 2022. július: havi 400 ezer forint,

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag, 2022. augusztus – 2022. december: évi 1 millió 875 ezer forint,

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag, 2023. január – 2023. december: évi 1 millió 475 ezer 800 forint,

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag, 2024. január – 2024. február: évi 1 millió 794 ezer forint,

Hiventures Zrt., befektetési bizottsági tag, 2021 – 2024. február: havi 400 ezer forint,

Volánbusz Zrt., igazgatósági tag, 2023. április – 2023. december: havi 1,1 millió forint,

MBH Bank Nyrt., felügyelőbizottsági tag, 2022. szeptember – 2024. február: havi 1,5 millió forint.

Magyar Péter Fotó Facebook/Magyar Péter

Az összeállítást minden lap lehozta, Magyar Péter a Facebookon reagált a fizetésével kapcsolatos cikkkekre:

Tegnap, az ígéretünknek megfelelően, nyilvánosságra hoztuk minden TISZA párti EP képviselő jövedelmi nyilatkozatát 2021-ig visszamenőleg. Az enyémet is. Ez ugyan nem egy vagyonnyilatkozat, de már az egész sajtó ezen csámcsog, ezért pár észrevétel:

Soha nem állítottam, hogy jogászként rosszul kerestem az “előző” életemben. Dolgoztam ügyvédkként, nyolc évig diplomataként, majd egy magáncégnél jogi igazgatóként és befektetési tanácsadóként és emelett voltak állami megbízásaim. Most EP képviselőként a fizetésem a korábbi jövedelmemnél jóval alacsonyabb lesz és ennek a felét minden hónapban jótékonysági célra ajánlom fel.

Húsz éve dolgozom, van egy nagyobb és egy kisebb budai lakásom, egy üres telkem a Káli-medencében és egy hat éves Volvom, valamint ugyanannyi megtakarításom, amennyi jelzáloghitelem az ingatlanokon. Talán egyetértünk abban, hogy ez nem egy NER lovag szint, mert oda évi 10 milliárd forint a belépő szint. És nem munkabérből

- magyarázta a Tisza Párt vezetője.

Mint írta: nekem az aktív húsz évem felében volt kormánytól független, privát munkahelyem. Ilyen a NER elit nagy részének soha nem volt. A miniszterelnöknek bizonyosan nem. Tőlük még inkább elvárható lenne a transzparencia.

Ha a TISZA Párt felhatalmazást kap a magyar emberektől, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetünk be és húsz évre visszamenőleg, minden magas rangú politikust és családtagjaikat vagyonosodási vizsgálatnak vetjük alá. Ha nem tudnak elszámolni a tényleges gazdagodásuk forrásával, akkor a különbözetet adóhiányként be fogják fizetni az államkasszába. Ha nem fizetik be, akkor a végrehajtók behajtják rajtuk – tette hozzá a politikus.