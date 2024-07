Menczer Tamás bődületesen megfenyegette Brüsszelt, de Németországot és Ausztriát is

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel el akarja árasztani Magyarországot bevándorlókkal.

Brüsszel el akarja Magyarországot árasztani bevándorlókkal, ami nem fog sikerülni – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában. Menczer Tamás úgy vélekedett, politikailag motivált az Európai Bíróság döntése, amellyel 200 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, mert a testület szerint a magyar menekültügyi rendszer nem felel meg az uniós szabályozásnak.

A politikus emlékeztetett arra: ugyan nem értettek egyet a tranzitzónák bezárásával, de megtették, majd az sem felelt meg az Európai Uniónak, hogy a belgrádi külképviseleten lehessen beadni a menedékkérelmet.

Na most azt mondják, hogy ez se jó. Most erre már lehetne azt mondani, hogy ne bohóckodjunk. De nyilvánvalóan itt is politikai motiváció van a háttérben, Brüsszel el akarja Magyarországot árasztani bevándorlókkal. Na most ez nem fog sikerülni