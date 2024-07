Ábrahám Róbert Puzsérnak: "Utacbizalmi spicli módjára viselkedsz, összegörnydve, és szipogva egy csárdástól"

Tovább dagad az Ábrahám kontra Puzsér ügy. Nagyon úgy fest, hogy a résztvevők indulatai nem csitulnak, Ábrahám Róbert ma friss Facebook bejegyzésében osztotta ki Puzsért.

Fotó: Facebook/Ábrahám Róbert

Az Ábrahám kontra Puzsér ügy egyre szövegvényesebb. Az ominózus pofon után megszólalt az ügy kapcsán Majka, aki szerint Puzsérnak kijárt már a pofon. Erre reflektált Azahriah, aki viszont Majkát méltatta, nem épp pozitívan.

Erre pedig Ábrahám csapott oda ismét, aki Azahriah-ról fogalmazott meg cseppet sem baráti véleményt. Ezek után Majka támadta be ismét a fiatal zenészt, és burkoltan plágiummal vádolta Azahriah-t.

Ma pedig visszakanyarodtunk az eredeti szereplőkhöz, Ábrahámhoz és Puzsérhoz. Ábrahám ugyanis Facebook-posztjában méltatta Puzsért – a változatosság kedvéért nem barátilag.

Ábrahám arról ír a bejegyzés elején, hogy Puzsér megpróbál politikai meg ideológiai kérdést faragni az ügyből, majd így folytatja:

És ne kerülgessük a forró kását, Robi! Miféle sunyi hazudozás az, hogy téged a véleményed miatt pofoztak fel? A mocskolódásaid, nyílt hazudozásaid, rasszista provokációid miatt senki nem pofozott fel. Azért kaptál egy fülest, mert próbáltad velem eljátszani azt a blöfföt, amit a Dopeman Lacival, miszerint te már nem csak intellektusban, de keménységben és macsóságban is vered a vetélytársaidat. Én pedig lehívtam a blöfföd, ahogyan azt te korábban másoknak jó szívvel ajánlottad.

"Nem véletlen vágtad le a “vágatlan hangfelvétel” elejét, és emeltél ki számodra kellemetlen mondatokat, megváltoztatva az időrendi sorrendet is. Hiszen ha bennehagyod, akkor kiderül, hogy mindvégig igazat beszéltem, amikor elmondtam, hogy nem egyedül voltál. Vártatok rám, Robi! Elő volt az egész készítve. Te vetted a hangot, ő vette a képet. Az volt a terved, hogy megbeszélés helyett magadat felszívva, nagyobbnak, erősebbnek, és brenkóbbnak mutatva, mint ami vagy, beleállsz az arcomba, lefenyítesz, majd közvetlen közel lépve, magadat kihúzva, agresszíven szótagolva megszégyenítesz, és én majd – félve attól, hogyha bármit teszek vége a pályafutásomnak – úgyse merek majd semmit tenni, csak állok ott befenyítve, és a trollfarmod ezt a felvételt majd felpakolja a Redditre, tovabb építve a hamis “gangster and gentleman” kultuszod" – írja Ábrahám.

A számításod azonban – mint oly sokszor – ezúttal is hibásnak bizonyult. Ahogy az egyik nagy ember idézte egy másik nagy embertől: “mindenkinek van egy terve, amíg szájon nem verik”

- tette hozzá.

Ezek után Ábrahám rátér a Puzsér által készített hanganyagra is, ami kapcsán "már nem csak az első körös “szabad füllel is jól hallhatóan vágott” vélemény áll rendelkezésre, hanem a szoftveres analízis eredménye is".

Mint fogalmaz, évek alatt sosem élt a jogaival, most azonban "ritmust vált". "Most nem csak a nevemet kívánod bemocskolni, és újra – ahogyan sokszor már megetetted büntetlenül – próbálsz kivenni a becsületemből. Most egy büntetőügyben próbálsz hazudozni, mert nem elégszel meg azzal, ha azért ítélnek el, amit magam is elismertem (órákkal azelőtt, hogy elhitettél) hanem a lehető legtöbbet akarod kihozni a kínálkozó lehetőségből."

És ami a jelenlegi narratívád kapaszkodóját illeti: “Magyaroszágon szólásszabadság van, de verésszabadság nincs” Egyetértek! Ezért nem pereltelek be soha! Mert hiszek a szólásszabadságban!

"És a verésszabadság elutasításával is egyetértek, Robi! Ezért mentem be magam ellen vallomást tenni. Hiszen amit tettem, azt csak a jogi felelősség vállalás terhe mellett teheti meg egy férfi, bármi is az előzmény. És ez így van rendjén." – közölte Ábrahám.

A poszthoz csatolt egy képernyőfotót is, melyen részletesen olvasható, milyen kétségek merültek fel a Puzsér Róbert által készített hangfelvétel kapcsán.