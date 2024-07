Újabb fejlemény a bántalmazó karateedző ügyében – Megszólaltak a szomszédok

Újabb megrázó információk láttak napvilágot a gyermeket bántalmazó karateedző ügyében.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt, a szolnoki kalandparkban egy kisfiút csúnyán felrúgta az agresszív karateedző. Az óriási közfelháborodást kiváltó cselekmény után egymás után jelentkeztek a sértettek, akik kisebb-nagyobb, és akár brutális bántalmazásokról is beszámoltak, ám volt, amit a férfi tagadott.

Most a Bors elment a férfi házához Nagykátára, hogy megadják neki a lehetőséget, saját álláspontjának elmesélésére, de nem jártak sikerrel. Helyette a szomszédok teregették ki a szennyest.

Amikor a lap munkatársai elmondták A. Tibornak mi járatban vannak, a férfi sarkon fordult és arra a megjegyzésre, hogy most adott a lehetőség saját álláspontja ismertetésére, annyit válaszolt:

Az utcában élők a férfit jól ismerik, és meglehetősen vegyesen vélekednek Tiborról – írja a Bors.

– mondta egy fiatal nő, de nem szerette volna, ha neve kitudódik, mert nem akar a bántalmazott kisfiú sorsára jutni.

A volt edző egyik szomszédja, Ferenc jól ismeri a férfit.

Az egyik vendéglátóipari egység pultosa látásból ismeri a férfit.

Hozzánk néha süteményért tér be, de semmi rosszat nem tapasztaltunk vele kapcsolatban

– jegyezte meg a fiatal nő.

Egy másik helybéli gyermekkora ismeri Tibort.

Én is jártam hozzá edzésre, de nekem csak jó élményeim vannak vele kapcsolatban. A felesége, Zsófia is jó edző, nála is sokat tanultam