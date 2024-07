Új programot jelentett be Orbán Viktor – Adókedvezmény duplázásra is lehet számítani

A világrendszerváltás egy lehetőség Magyarország számára. Lehetőség, hogy megvalósítsuk a saját nemzeti nagy stratégiánkat: minden irányba nyitott gazdaság, fejlődő kis- és középvállalkozások és erősödő családok. 2025-ben ezért KKV-programot hirdetünk és megduplázzuk a családi adókedvezmény összegét – írja Orbán Viktor egy friss Facebook-bejegyzésben.

A magyar miniszterelnök azt mondta: a mostani világrendszer nem veszély, nem elsősorban veszély, hanem inkább lehetőség. Ha világrendszerváltás, akkor kell egy magyar nagy stratégia! A magyar nagy stratégiának a velejárója az a konnektivitás, ami azt jelenti, hogy nem engedjük magunkat bezárni a most kialakuló két fél világgazdaság egyikébe se. Nincs kizárólag nyugati meg keleti világgazdaság. Mind a két félben ott kell lennünk, a nyugatiban is, meg a keletiben is.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A második fejezete a nagy stratégiának, az a szellemi alapokról szól. Ennek a lényege, a szuverenitás védelme. Az elmúlt években mi egy piramist építettünk fel. Ennek a hegyében vannak nemzeti bajnokok, alatta helyezkednek el a nemzetközileg versenyképes középvállalatok, alatta a hazai piacra termelő cégek, és legalul a kisvállalatok és egyéni vállalkozók. Ez az a magyar gazdaság, amely képes megadni a szuverenitás alapjait.