Deutsch Tamás tajtékzik: "Az Európai Parlamentben csak háborúpártiak kerülhetnek pozícióba"

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselője mérges amiért a Patrióta frakció, melynek ők is tagjai, nem kaptak egyetlen szakbizottsági vezető tisztséget. Bezzeg a háborúpárti liberálisok – állítása szerint – besöpörték az elnöki, alelnöki posztokat.

Deutsch Tamás kiakadt az Európai Parlament szakbizottsági helyeinek elosztásán. Nem tetszésének a Facebook-oldalán is hangot adott.

Deutsch Tamás kiakadt az Európai Parlament szakbizottsági tisztségeinek elosztásán. Szerinte a liberális háborúpártiak kapták meg a jó posztokat/Fotó: MTI/Purger Tamás

„Az Európai Parlamentben csak háborúpártiak kerülhetnek pozícióba. Ennyi.”

- írja a közösségi médián.

Ehhez még belinkelt egy hírTV-s interjút, melyben kifejtette, hogy miért gondolja így. Eszerint az Európai Parlament Patrióta frakciója, melynek a Fidesz-KNDP is a tagja egyetlen szakbizottságban sem tölt be vezető tisztséget. Pedig nagyon sokan vannak, 84 képviselőjük van. Ehhez képest – állítása szerint – a náluk gyengébb, kisebb, liberális frakció 13 szakbizottsági elnöki, alelnöki tisztséget tölt be. Ezt pedig háborúpárti együttműködésnek titulálja.

„Tulajdonképpen azt írták föl az Európai Parlament épületére, hogy csak háborúpárti politikus lehet Európai Parlamenti szakbizottsági tisztségviselő. Teljes képtelenség..."

- szögezte le.