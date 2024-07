Brutális földcsuszamlás Indiában – 158 ember meghalt, rengetegen a föld alatt rekedtek

Heves esőzések érték el India Kerala tartományát az elmúlt napokban, amelynek következtében kedd hajnalban földcsuszamlások történtek. Sokan életüket vesztették és több tucat ember rekedt a föld alatt.

A dél-indiai Kerala államban bekövetkezett hatalmas földcsuszamlások halálos áldozatainak száma már 158-ra emelkedett, és további 187 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok szerdán is folytatódtak – írja bbc.com alapján az origo.hu

A Wayanad körzet Mundakkai és Chooralmala területein történt földcsuszamlások lakhatatlanná tették az egész területet. Pinarayi Vijayan miniszter egy keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szomszédos régiók is készültségben vannak a heves esőzések miatt. Kerala 14 körzetéből 12-ben az iskolák és a főiskolák zárva tartanak.

A mentési munkálatokban a hadsereg, a haditengerészet, a légierő, a rendőrség és a tűzoltóság is részt vesz. Eddig több mint 3000 embert mentettek ki és helyeztek el táborokban és kórházakban.

Helikopteres mentések és kihívások

Kedd este a légierő helikopterei kutató- és mentőakciókat hajtottak végre a Mundakkaiban rekedt emberek kimentésére. Akhilesh Kumar, az NDRF parancsnoka elmondta, hogy tegnap este 10 óráig 70 embert sikerült kimenteni, de a rossz időjárás és az esőzések miatt a munkálatokat szüneteltetni kellett.

A heves esőzések jelentősen akadályozzák a mentési munkálatokat. Chooralmalában a hadsereg köteleket használt a megáradt folyón való átkeléshez. A mentőcsapatok ideiglenes híd építését tervezik a folyó felett, hogy elérjék az ott rekedt embereket.

Forrás: Twitter/WeatherBug

Váratlan katasztrófa

A földcsuszamlás helyi idő szerint kedden hajnalban, 02:00 körül történt. Mivel a régióban ritkán fordulnak elő földcsuszamlások, a katasztrófa váratlanul érte az alvó falusiakat. Az eltűntek között ültetvényes munkások és vendégmunkások is vannak.

A helyi hatóságok továbbra is mindent megtesznek a mentési munkálatok folytatása érdekében, miközben a közösség gyászolja az áldozatokat és reménykedik az eltűntek megtalálásában.

50+ people have passed away and hundreds have been trapped amidst recent deadly landslides and flooding in India's Kerala state, where rescue workers needed to pull residents to safety across rapid waters.

Credit: NDRF via Storyful pic.twitter.com/KXHelvXLQZ