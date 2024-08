Több lányt is prostitúcióra kényszerített, ha ellenkeztek megverte őket – Több milliót keresett a lányokkal

Befejezte a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) abban az ügyben, amiben egy 32 éves férfi a gyanúsított. Többek között emberkereskedelem és kényszermunka, valamint kerítés miatt kell felelnie.

Illusztráció: 123rf.com

Egy évvel ezelőtt látott napvilágot, miszerint az orosházi kórház értesítette arról a rendőrséget, hogy egy fiatal nőt az élettársa bántalmazott. A sértett arc- és szegycsonttörést, valamint számos zúzódásos sérülést szenvedett.

A police.hu információi szerint kiderült, hogy a gyanú szerint a férfi az akkor 19 éves lányt hazánkban, illetve Ausztriában és Svédországban is prostitúcióra kényszerítette. Több hazai és nemzetközi honlapon adott fel hirdetést a lány szexuális szolgáltatásaival, hogy így szerezzen minél több kuncsaftot.

A nő eleinte önként vállalta a prostitúciót, de később ki akart szállni. A férfi azonban ezt nem engedte neki, többször megfenyegette és volt, hogy meg is verte. Utolsó alkalommal – tavaly tavasszal Ausztriában – bántalmazta olyan súlyosan, hogy több csontja is eltörött. Három napig orvosi segítséget sem kapott, mert a férfi nem vitte kórházba, egy bécsi lakásban tartotta bezárva. A sértettnek akkor sikerült megszöknie, amikor rövid időre magára maradt.

Ekkor menekült haza Magyarországra, majd édesanyja vitte be az orosházi kórházba. Ezt követően indult meg az eljárás a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály székesfehérvári osztályán, miközben a fiatal nőt áldozatvédelmi intézkedés keretében védett házba helyezték.

A 32 éves férfit édesanyja soproni házában 2023. június 28-án fogták el a nyomozók a KR bevetési egységével közösen. Azóta letartóztatásban van.

A nyomozók az eljárás során azon túl, hogy az élettársa futtatásáról beszereztek minden bizonyítékot, arra is keresték a választ, hogy más nőket is prostitúciós tevékenységre kényszerített-e. A tanúvallomásokból, valamint a különböző informatikai eszközökön tárolt adatokból egyértelműen kimutatták, hogy a férfi további három nő futtatásában vett részt. Az élettárshoz hasonlóan ők is a húszas éveik elején járnak.

Közülük kettő önként vállalta itthon és külföldön is a szexuális szolgáltatásokat, amikhez a férfi keresett klienseket számukra. Különböző hazai és külföldi oldalakon hirdette meg őket. A vendégekkel is ő egyeztetett, és állapodott meg az árakban. A lányoktól keresetük nagy részét elvette.

A gyanú szerint a harmadik nőt folyamatosan kábítószerrel kínálta, és a tudatmódosító szer hatását kihasználva vette rá arra, hogy Bécsben különböző partnerekkel szexuális tevékenységet végezzen. A lány vonzalmát kihasználva és függőségi viszonyt kialakítva irányította a fiatal nőt. Ha ellenállt, volt, hogy megfenyegette és meg is ütötte. Tőle az egész keresetét elvette.

Bizonyíték van arra is, hogy a férfi a négy nőn kívül más lányokat is igyekezett beszervezni illegális üzletébe, de nem mindig járt sikerrel. Ismerősein, illetve szexuális szolgáltatást hirdető oldalakon keresztül vette fel a kapcsolatot kiszemelt áldozataival, akiknek igyekezett a bizalmába férkőzni, majd kihasználni őket. A sértettektől közel egy év alatt többmillió forintot vett el. A megszerzett pénzből általában kábítószert vásárolt, illetve teljes mértékben felélte azt, legális jövedelemmel ugyanis nem rendelkezett.

A KR NNI fehérvári nyomozói a 32 éves férfit több ember sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunkával, üzletszerű kerítéssel, súlyos testi sértéssel, valamint kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.

A nyomozást a napokban fejezték be, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségnek.