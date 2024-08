Durvul a ketchup ára: döntött sok vásárló, komoly bajba került a gyártó

Csökkent a fogyasztók étvágya, mérsékelte az idei évre vonatkozó értékesítési előrejelzéseit a Kraft Heinz. Az egyre növekvő árszintek ugyanis egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vevői keresletre.

A drágulás nem kímélte a magyarországi boltok egyik slágertermékét sem. A Kraft Heinz csökkentette 2024-re vonatkozó értékesítési előrejelzését: a vállalat arra számít, hogy a megemelkedett árszintek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a fogyasztói keresletre az esztendő hátralevő részében.

A ketchupok, majonézek, mustárok értékesítéséről is híres Kraft Heinz július 31-én jelentette be, csökkenti a teljes évre vonatkozó organikus értékesítési előrejelzését – számolt be a Reuters információi alapján a penzcentrum.hu.

Sokba kerülnek a termékek – döntött sok vásárló, komoly bajba került a gyártó – Fotó: pixabay

A Kraft Heinz mellett olyan jelentős élelmiszeripari vállalatok is nagy kihívásokkal szembesülnek, mint a Conagra és a General Mills. Az elmúlt 2 évben ugyanis azt tapasztalják, hogy a komoly áremelkedések miatt az étvágy csökkent a kulcsszerepet betöltő észak-amerikai és európai piacokon.

A visszaesés különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében észlelhető.

A negyedév során a Kraft Heinz teljes volumene 3,4 százalékponttal mérséklődött, miközben az árak 1,0 százalékponttal nőttek. 2023 ugyanezen időszakában 7 százalékpontos volumencsökkenést regisztráltak és az árak akkor 11 százalékponttal nőttek.

A Heinz ketchupgyártó úgy számol, hogy a 2024-es pénzügyi évben az organikus nettó árbevétel stagnál majd, vagy akár 2 százalékkal is csökkenhet. Az organikus nettó árbevétel azt jelenti, hogy figyelembe veszik az inflációtól megtisztított bevételeket, így pontosabb kép keletkezik arról, miként teljesít valójában a vállalat.

A Kraft Heinz esetében itt arról van szó, hogy bár nominálisan emelkedhetnek az eladások – az infláció miatt –, reálértéken nem várható növekedés.

Mindez egyébként más élelmiszergyártó vállalatok számára is figyelmeztető lehet: az áremelések ugyanis hosszú távon nem tarthatóak fenn, úgy, hogy ne okoznának keresletcsökkenést. A vevők jó része már most is inkább alternatív megoldások után néz, kevesebbet vásárol vagy olcsóbb márkákat vesz meg.

A vállalatoknak több módja van reagálni erre. Ahelyett, hogy emelik az árakat, inkább költségcsökkentési intézkedésekkel próbálhatják megőrizni profitabilitásukat, vagy új termékeket vezetnek be, esetleg a meglévők fejlesztése révén újra felkelthetik a fogyasztók érdeklődését – írta meg a penzcentrum.hu.