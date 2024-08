Rendkívüli hír: a 24 éve eltűnt Till Tamás holttestét találták meg

Petőfi Attila ismert rendőrtiszt jelentette be, hogy vélhetően Till Tamás földi maradványait találták meg. Az Országos Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján hangzott el: az 1989 július 19-én született a fiú, aki most lenne 35. éves, ha élne.

„Törékeny de önálló gyerek volt, akit azzal engedtek el az eltűnése napján, hogy elmehet a közeli vadasparkba, de 13 órára haza kell érnie. Amikor nem ért haza, bejelentették a bajai rendőrségen, körözni kezdték, bejárták az általa feltételezetten bejárt útvonalat és keresték a barátoknál, ismerősöknél is” – mondta Petőfi Attila vezérőrnagy a Telex beszámolója szerint.

Till Tamás 11 évesen, 2000. május 28-án tűnt el Baján. Aznap gyereknap volt a városban. Tamás biciklivel ment el otthonról. Soha többé nem látták. A szülők hiába jelentették be gyermekük eltűnését, a rendőrség nem vette komolyan, mondván, a fiú biztos csak elcsavargott. Ám Tamás szülei tudták, hogy a gyermekük nem tenne ilyet.

A rendőrség egyébként szakmai hibát követett el, amikor először félvállról vette az eltűnést. A hatályban levő törvények szerint 14. életévét még be nem töltött személy esetén 2000-ben is azonnal el kellett volna rendelni a körözést. Emellett be kellett volna hívni minden rendőrt a kereséshez, ez azonban nem történt meg. A rendőrség csak 24 órával később eszmélt rá, hogy baj lehet, ám akkor már késő volt, a nyomok kihűltek.

Sokáig arra gyanakodtak, hogy elütötték a kisfiút. Képünk illusztráció Fotó: 123rf.com

A rendőrök először azt gyanították, hogy a bicikliző kisfiút valaki elgázolta, majd a nyomokat eltüntette. Csakhogy három hónappal később megtalálták a fiú kerékpárját, ám azon a bűnügyi technikusok sem sérülést, sem idegen DNS- nyomot nem találtak, így a gázolásos verziót a rendőrök elvetették.

Két évvel Till Tamás eltűnése után a család egyik ismerőse megölte barátnőjét, akit a disznóól alá temette. A ma 64 éves Sz. F. korábban egy kisfiú megrontásáért is volt büntetve, így felmerült, hogy esetleg köze lehet Tamás eltűnéséhez. Később azt mondta, hogy a rendőrök nyomására beismerte, ő ölte meg a fiút. Nem tudta azonban megmutatni, hol rejtette el a holttestet. Bebizonyosodott, hogy tényleg nincs köze az eltűnéshez.

2007-ben újra felcsillant a remény, amikor egy bajai építkezésen emberi csontokat találtak. A vizsgálatok kimutatták, hogy az építkezésen talált csontok a világháború idejéből származnak. Évekkel később, 2015-ben pedig egy olyan verziót kezdtek el vizsgálni a rendőrök, miszerint spanyol pedofilok megrendelésére rabolhatták el a fiút, ám ez a nyom sem vezetett közelebb a megoldáshoz. Az elmúlt 24 évben Till Tamás szülei egy pillanatig sem adták fel a reményt, hogy gyermekük egyszer előkerülhet.

A rendőrség szerint ez történhetett

Idén június 11-én Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségről azt tudták meg, hogy a bajai gyerekotthon egykori lakója részt vett 2000-ben egy gyerekholttest elásásában, de ezt akkor nem erősítették meg. Ekkor a bajai rendőrkapitányság és más rendőri szervek újra nyomozni kezdtek. A bajai gyerekotthon egykori lakói közül kellett a forrást megtalálni, K. Péter személyére szűkítették a keresést, de a férfi 2011-ben öngyilkos lett.

Ezért a környzetetében kezdtek információkat gyűjteni, és azok erősítették meg, hogy ő vehetett részt a gyermek elásásában. Egy János nevű egykori otthonlakó tett értékelhető vallomást, a két fiatal közt négy év korkülönbség volt. Mindketten szakmát tanultak az otthonban (kőműves, festő) és a környékbeli vállalkozók segítségével vállaltak munkát. A két fiú egy vállalkozónál, D. Józsefnél dolgozhatott.

D. József családos kétgyerekes ember volt, aki vett egy egy hektáros tanyát, illetve ezen egy 800 négyzetméteres csarnok is állt, ahová „Józsi bácsi” át akarta költöztetni a vállalkozását. Akkoriban egy melléképület építése volt folyamatban egy 8 négyzetméteres fészerrel. A sávalap és a falak már meg voltak. Ennek az épületnek nem volt még aljzatbetonja.

Egy alkalommal D. József a strandon kereste fel a két fiatalt, akiknek azt mondta: dupla pénzért azonnal kellett menni dolgozni. János nemet mondott, a másik fiatal viszont elment a vállalkozóval és közösen keverték a betont a kis helyiségbe. A talicska kereke azonban megbicsaklott és egy fóliába tekert gyerekholttest került elő. Először értetlenkedett a válallkozó, majd pénzt ígért, majd megfenyegette az otthonban élő fiatalt, hogy hallgasson.

A rendőrség szerint Till Tamás az eltűnésekor a kerékpárjával elment az ingatlan mellett, a biciklit is a közelben fedezték fel.

A rendőrség egy videót is mutatott a helyiségről a sajtótájékoztatón, ahol 60 centi mélyen a nejlonban megtalálták Till Tamás holttestét. Nagy valószínűséggel az ő maradványait találták meg, de végleges megállapítás a genetikai vizsgálatok után lesz. A szemle után az egykori tulajdonos hozzátartozóit is elszámoltatta a rendőrség, mert 2021-ben szintén azon a helyszínen lett öngyilkos az akkor 85 éves „Józsi bácsi”. D. József özvegye és gyereke nem tudott érdemi vallomást tenni a cselekményről.