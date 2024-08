Gyurcsány minden eddiginél jobban nekiment a kormánynak – "Ha mocskos a kormány, akkor mocskossá teszi előbb követőit, majd az egész országot, bennünket is"

Gyurcsány Ferencet felbőszítette a paksi helyzet, keményen bírálta a kormányt.

Szemét erkölcsű kormányunk van. Miután a paksiak ellenzéki polgármester választottak, a kormány elvette tőlük az atomerőmű évi hatmilliárd forint iparűzési adóját. Rablóbanda. A nép legmocskosabb megsértése, ha azt azért bünteti a kormány, mert volt bátorsága saját meggyőződése szerint vezetőt választani magának. A nép jussának elrablása rablóvá teszi a kormányt – kezdte gondolatait Gyurcsány.

De ez a kormány azért lehet a helyén, mert sokan így akarták. Tényleg ilyen kormányt akartak? Nyugodtan kérdezzük meg, hogy most mire most büszkék a fideszes szavazók? Hogy a becstelenség rablókormányát támogatták? És ilyenkor csendben vannak? Milyen, amikor rablott vagyonból él az ember? Vagy mindegy? Csak jöjjön a pénz? Ha mocskos a kormány, akkor mocskossá teszi előbb követőit, majd az egész országot, bennünket is