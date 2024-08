Szijjártó Péter olajat öntött a tűzre, tovább forrnak az indulatok Pakson

Újabb mérföldkőhöz ért a paksi bővítés azzal, hogy megérkezett Magyarországra az egyik legfontosabb hosszú gyártási idejű berendezésnek számító zónaolvadék-csapda vízi úton Oroszországból.

Úgy jelentette ezt be Szijjártó Péter, mintha minden a legnagyobb rendben lenne Paks körül, holott épp forrnak az indulatok az kormány legújabb, Paks elleni húzása miatt.

Fotó: Facebook/Szijjarto.Peter.official

A Külgazdasági és Külügyminisztériuk közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy jelenleg Pakson zajlik Európa legnagyobb nukleáris beruházása, s minden hasonló építkezésnél vannak bizonyos meghatározó jelentőségű mérföldkövek, ilyen a hosszú gyártási eszközök érkezése is.

Rámutatott, hogy a most érkezett zónaolvadék-csapda olyan fontos, az atomerőmű biztonságát jelentő eszköz, amely közvetlenül a reaktortartály alatt helyezkedik el, és így vészhelyzetben fel tudja fogni az abból kiömlő folyadékot.

Tájékoztatása szerint hatalmas méretű eszközről van szó, maximális átmérője 11 méter, több mint 15 méter magas, a tömege pedig meghaladja a 730 tonnát.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a gyártást folyamatosan figyelemmel kísérték a magyar szakemberek és az Országos Atomenergia Hivatal megbízottjai annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb és a lehető legjobb eszköz készüljön el.

Elmondta, hogy az átvétel március 29-én történt meg, azonban nemcsak a gyártás, hanem a szállítás is hosszú ideig tartott.

Jellemző módon egy nemzetközi projekthez nemzetközi szállítás is dukál. Egy osztrák cég szervezte a szállítást, és szlovák hajón fut be Paksra a zónaolvadék-csapda összesen 3200 kilométernyi vízi szállítást követően, amely így 42 napig tartott, és a Fekete-tengeren és a Dunán is többször át kellett rakodni a zónaolvadék-csapdát és a hozzá tartozó eszközöket