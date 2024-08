A fiatalok több, mint fele külföldre akar menni dolgozni – Drámai eredmények születtek a felmérésben

Külföldi karriert és nemzetközi nagyvállalatokat céloznak meg a pályakezdő fiatalok – közölte a Zyntern.com az MTI-vel.

Fotó: 123rf.com

A gyakornoki és frissdiplomás állásportál idén hetedik alkalommal végzett országos kutatást, amelyben több mint 2500 fiatal munkaerőpiaci preferenciáit vizsgálták. Egyebek mellett rákérdeztek a munkahelyválasztási szempontjaikra, hosszútávú terveikre, pályakezdő fizetési igényükre.

A kutatás szerint a fiatalok több mint fele tervezi, hogy a következő öt évben külföldön vállal munkát, így nem meglepő, hogy a munkáltató típusok közül a nemzetközi nagyvállalatok a legnépszerűbbek.

Az átlagos nettó bérigények évről évre növekednek: míg tavaly egy pályakezdő átlagosan nettó 378 569 forintot szeretett volna megkeresni, 2024-ben már 418 421 forintot. Az IT, műszaki, és államtudományi területen tanulók továbbra is az átlagnál magasabb bérigénnyel rendelkeznek. Ezen felül idén az orvostudományi és agrár végzettségű hallgatók is magasabb elvárásokat fogalmaztak meg.

A kutatásból az is kiderül, melyek a legfontosabb munkahelyválasztási szempontok a mai egyetemisták számára. A válaszadók szerint a legfontosabb tényező a versenyképes fizetés. Emellett kiemelten fontos számukra a munka és a magánélet egyensúlya, valamint a jó csapatban való munkavégzés. A pályakezdők továbbá értékelik, ha egy munkáltató megbízható és stabil, és ha támogató vezetők és mentorok segítik a fejlődésüket.

A Zyntern.com idei felmérése alapján a Robert Bosch Kft. lett a legkedveltebb munkaadó a pályakezdők körében. Az OTP Bank Nyrt. a második helyen végzett, míg a harmadik helyet a Magyar Telekom Nyrt. szerezte meg. Az élmezőnyben megtalálható még a Mercedes-Benz, a Morgan Stanley, a Google, a KPMG, az MBH, a BMW, a Lidl, az E&Y, a P&G, valamint a Samsung.