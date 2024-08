Kiválasztották a 2024-es Magyarország Tortáját – Ez az alkotás lett a befutó

A Magyar Cukrász Ipartestület kiválasztotta a 2024-es Magyarország Tortáját. Bár a döntés már korábban megszületett, a nyertest hivatalosan csak ma tették közzé.

Fotó: Facebook/Magyar Cukrász Ipartestület

döntőbe jutott, ezek akkor ismertté is váltak. A 2024. évi verseny témaköre a „Szuperélelmiszer” volt, hogy a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező magyar alapanyagokra hívják fel a szervezők a figyelmet. Olyan új, kreatív tortákkal lehetett nevezni, melyek jellegzetes, meghatározó ízeit az alábbi alapanyagkosarakban felsorolt, hazai „szuperélelmiszernek” számító alapanyagok alkotják.

A nevezők cukrászok kreativitását dicséri, hogy az összes kötelezően választható, illetve szinte mindegyik javasolt alapanyag szerepelt a nevezett tortákban, különböző kombinációkban. Különösen népszerű volt a cékla, a sárgarépa, a mák, a sütőtök, az áfonya és a dió felhasználása.

Az idei döntős torták a következők voltak:

· ÁRVÁCSKA – Paál Fanni, Kiss Gabriella – Dobay Cukrászda, Budapest

· FEKETE GYÖNGY – Novák Ádám, Domonkos Noémi – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

· HETEDHÉT – Herbai Ramóna – Forza Italia Kft., Budapest

· MÁKVIRÁG – Kovács Alfréd – Édes Vonal, Vác

· RIGÓFÜTTY – Fodor Sándor – Habcsók Cukrászda, Budapest

· TÖKIBOGYÓ – Szoljár Csaba – Solier Café – Gödöllő

2024-es Ország Tortája

Kovács Alfréd váci cukrász alkotása, a „MÁKVIRÁG” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt Novák Ádám és Csonka László szegedi cukrászok nyerték a „Zöld málna” fantázianevű kreációval

- közölte oldalán Magyar Cukrász Ipartestület.

"A győztes MÁKVIRÁG készítője, Kovács Alfréd számára (Édes Vonal Cukrászda – Vác) – aki a világ „legmákosabb” emberének érzi magát – a torta a mákos tészta emlékét, a kertben leszakított fekete ribizlit és a friss süteménnyel kínáló nagymamáját idézi meg.

Mesebeli torta, melyben gyermekkorának meghatározó ízei fogócskáznak. A fehér csokoládé krém lágy textúrája mellett ott szalad a fanyar fekete ribizli ízvilága, a mandulalisztes mákos piskóták és a fekete szezámmag grillázs ropogós élménye.

Mák, mákolaj, fekete ribizli és fekete szezám! Külön-külön is csodálatos alapanyagok, nem csak az évszázadok óta ismert gyógyhatásuk tekintetében, de ízvilágukban is. Ebben a tortában harmonikus összhangba kerül a krémes-lágy textúra a ropogós réteggel, míg az édes és a fanyar ízek is tökéletesen kiegyensúlyozzák egymást" – írják.