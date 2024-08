Óriási bajban lehet Orbán Viktor, Menczer Tamás aggódik

A háborúpártiak óriási támadást indítottak Orbán Viktor miniszterelnök ellen a békemisszió miatt – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.



Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás közölte: a békemisszióra azért van szükség, mert ez egy erkölcsi, morális, keresztényi kötelesség, hiszen emberek halnak meg, ráadásul százezerszám, köztük magyarok is.

Hozzátette, hogy azért is szükség van a békemisszióra, mert óriási a háborúnál az eszkalációs veszély, a harmadik világháború kockázata.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ráadásul ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren, "a csatatéren, ahol csak halottak vannak".

"Tehát ez a három a legfontosabb ok a békemisszió mellett. Na most az is látható, hogy a háborúpártiak óriási támadást indítottak Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen a békemisszió miatt"