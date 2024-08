Ma fizetni kell a parkolásért, normál munkanap van

Ez az év első áthelyezett, más néven „ledolgozós” munkanapja, augusztus 3. Ma kell ledolgoznunk az augusztus 19-i munkaszüneti napot, cserébe augusztus 17-20. között négynapos hosszú hétvégével számolhatnunk.

A munkanap-áthelyezés a közlekedésben is változásokat okoz, ezért mielőtt útnak indulnánk érdemes tájékozódni arról, hogyan módosul például a MÁV, a Volánbusz és a BKK menetrendje, illetve hogy milyen parkolási szabályok érvényesek a szombati munkanapra – számol be az Index.hu.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

A MÁV közlése szerint a szombati munkanap-áthelyezés miatt augusztus 3-án, szombaton a pénteki napra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. A Volánbusz pedig a weboldalán közzétett menetrend-táblázatban jelzi az erre az időszakra vonatkozó változásokat.

A parkolás is a hétköznapi munkamenet szerint működik. Tehát a hétköznapi rendnek megfelelő módon kell fizetni a parkolásért szombaton, amit azért is jó észben tartani, mert a várakozási övezetektől függően akár tízezer forint fölötti bírságot is kiszabhatnak ránk, ha szabálytalanul parkolunk ma.