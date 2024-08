Megtévesztették az utasokat, 300 milliós bírságot fizethet a Wizz Air

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt mintegy 307 millió forintos bírságot szabott ki a Wizz Air légitársaságra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa.

A GVH MTI-nek küldött szombati közleménye szerint a Wizz Air a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi kommunikációt folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás lényeges jellemzőiről, illetve elhallgatta, hogy egyes szolgáltatási csomagjainak részét képező "többletszolgáltatásokat" külön-külön is megvásárolhatják a fogyasztók, ezzel a cég a drágább csomagok irányába terelte a fogyasztókat.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Wizz Air az eljárás során több vállalást is tett, azonban ezeket a versenytanács – azok kétséges megvalósíthatóságára, illetve a korábbi és jelenleg is folyamatban lévő eljárásokra is tekintettel – nem fogadta el