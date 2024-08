Hetvenszeres büntetést kapott Magyarország – állítja Pintér Sándor helyettese

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese szerint büntetik Magyarországot.

Azért büntetik Magyarországot, hogy álljon be a sorba, engedje be a migránsokat – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Rétvári Bence közölte: Magyarország azt fogja tenni, amit eddig is tett, továbbra is megvédi a külső határokat, és nem fogadja el az Európai Unió Bíróságának az országot a migráció elleni fellépés miatt elmarasztaló ítéletét. Úgy fogalmazott, ez nyilvánvalóan nem jogi ítélet, hanem politikai nyomásgyakorlás. Azért szabtak ki az eredeti indítványhoz képest hetvenszeres – rekordmértékű – bírságot, hogy rávegyék Magyarországot, engedje be az illegális migránsokat, álljon be a sorba, ahogy Európa számtalan országa, amely megszavazta a migrációs paktumot, ami az illegális bevándorlók automatikus átvételét és szétosztását jelenti.

Magyarország azonban – bármekkora nyomás nehezedik is rá – nem enged, ahogy a déli határvédelemből sem – hangoztatta a politikus, aki teljes mértékben jogtalannak és alaptalannak nevezte a bírságot, amelyet – mint mondta – Magyarország nem fog megfizetni.

Az államtitkár kifejtette:

a migráció soha nem látott mértékben veszélyezteti egész Európában a közbiztonságot. A migrációt ugyanazok az alvilági körök szervezik, amelyek korábban kábítószer-kereskedelemből, prostitúcióból, fegyverkereskedelemből óriási pénzeket szedtek össze.

Az alvilág ebből az üzletből még több pénzt szed be, megerősödött Európa-szerte – mondta Rétvári Bence. Példaként Svédországot említette, ahol kétnaponta történik vagy késelés vagy robbantás, amelyet az alvilág szervez, amely pénze jó részét és már utánpótlását is az illegális migrációból szerzi.

Az elmúlt évtizedben kétezer ember lett a terrorizmus áldozata Európában – hangsúlyozta a politikus és több példát sorolva "nonszensznek" nevezte, hogy azért büntetik Magyarországot, "amiért mi az ő biztonságukat védjük".

A kiszabott – 80 milliárd forintos, majd további napi 400 millió forintos – bírságot "védelmi pénznek" nevezve Rétvári Bence azt mondta, Brüsszelben azt a jogot akarják elvenni az európai tagállamoktól, hogy képesek legyenek az önvédelemre.

Magyarországnak nem büntetés járna, hanem költségtérítés: a rendőrök bére, a kerítés kiépítésének a költsége, mivel a kerítéssel a déli határt, az unió külső határát védi.

Rétvári Bence Fotó: MTI/Kovács Tamás

A brüsszeli bürokraták azt várnák el a magyar rendőröktől, hogy sétáljanak oda a nagy csoportokban érkező migránsokhoz – akiknél gyakran kés vagy fegyver van, és korábban kövekkel támadtak rájuk –, és nyújtsanak nekik segítséget kérelmük benyújtásában. A bürokraták azt gondolják, hogy a rendőrök nem arra valók, hogy a határt megvédjék, hanem hogy az illegális migránsok "jogainak kiteljesedését elősegítsék" – emelte ki.

Rétvári Bence emlékeztetett: Magyarország 2015 óta bebizonyította, hogy a határ megvédhető, és a migráció az ország határán megállítható. Sőt, Szerbia déli határán is vannak magyar rendőrök – osztrák rendőrökkel közösen –, és ott is hatékonyan tudnak fellépni.

Nyugat-Európában sok politikus a migrációt "logisztikai feladatnak tekinti". Ez azért elkeserítő, mert ezzel nem az európai vezetők döntik el, hogy kik jönnek Európába és hányan, hanem az emberkereskedők. Míg egy Európába szóló repülőjegy körülbelül 200 ezer forintba kerül, az illegálisan érkezők az emberkereskedőknek legalább kettő-, öt-, bizonyos esetekben tízmillió forint fölötti összeget fizetnek azért, hogy Európába juttassák őket. Az illegális emberkereskedelem nem a szegények választása – állapította meg az államtitkár.

Az érkezők annak egy részét, amit Európában szociális juttatásként kapnak, hazaküldik, hogy újabb emberek tudjanak fizetni az embercsempészeknek, így a nyugat-európai támogatások valójában az emberkereskedők zsebében landolnak, akik utána alvilági viszonyokat hoznak létre egész Európában, és így sajnos évről évre romlik a közbiztonság a kontinens nagyvárosaiban – mondta Rétvári Bence.