Bayer Zsolt: nehéz eldönteni, hogy Brüsszelben vagy Kijevben vannak-e nagyobb gazemberek

Az ukrán gázelzárással kapcsolatban írt publicisztikát Bayer Zsolt Fidesz-tag a Magyar Nemzetbe.



Fotó: Youtube/Hír TV

"Nehéz most eldönteni, hol vannak a nagyobb gazemberek: Brüsszelben-e, vagy Kijevben? Bár, ha kicsit jobban belegondol az ember, azért mégis csak adható irányadó válasz a kérdésre, mégpedig az, hogy egyforma gátlástalan gazemberek vannak itt is és ott is, de a brüsszeli gazemberek bátorítása, sőt, kezdeményezése nélkül a kijevi gazemberek nem mernék, nem merték volna megtenni, amit megtettek"