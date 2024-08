Üzenetet kapott a felrúgott kisfiú az őt bántalmazó karateedzőtől – Nem erre számítottak

Bár megígérte, nem tartotta be. A. Tibor, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút, azt ígérte, hogy ha hazajön a nyaralásból, személyesen kér bocsánatot a kis Rolandtól. Ez nem történt meg, helyette üzent neki.

Amióta hazajöttünk, üldöz a média és nem kíméli a családomat sem. Nehéz most elszakadnom, hogy bocsánatot kérjek személyesen. Tisztelettel kérlek, ne vedd sértésnek és ne hidd, hogy így marad! Feltétlen jelentkezem, ahogy nyugvópontra jut az életem. Bocsáss meg, kérlek!

– írta A. Tibor a kis Roland anyukájának.

Néhány hete látott napvilágot a felvétel A. Tibor tettéről – Fotó: YouTube

Majd a kiskorú veszélyeztetésével meggyanúsított karatemester a kis Rolandnak is üzent.

Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon sajnálom, amit tettem. Személyesen is el szeretném mondani ezt Neked! Sajnálom, hogy nem taníthatlak karatézni. Mindent elrontottam

– fogalmazott a férfi, aki azt mondja: a tette óta sokan támadják, nem akar kimozdulni otthonról

Mint arról beszámoltunk, a szolnoki kalandpark üzemeltetője július 15-én tett feljelentést a rendőrségen, miután a kamerafelvételek ellenőrzése során a tudomására jutott, hogy ott egy férfi bántalmazott egy gyermeket. A nyomozóhatóság jelenleg – a gyanúsított szabadlábon hagyása mellett – szakértők bevonásával vizsgálja az eset összes körülményét. A történtek után küldött üzenetet A. Tibor az édesanyának arról, hogy szeretne bocsánatot kérni a kisfiútól, akinek az érdekében Judit beleegyezett abba, hogy ezt személyesen tegye meg.

Rolandnak pszichológus segít a trauma feldolgozásában

– Meglepődtem, hiszen azt gondoltam, az ő érdeke is az, hogy minél előbb megtörténjen. Engem nem érdekel, hogy rászálltak, mi is nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül. Tényleg nem akarok semmi mást, csak hogy Rolitól személyesen bocsánatot kérjen! Nyugalmat szeretnék a kisfiamnak! – mondta lapunknak a megtört édesanya.

A botrány kirobbanása után rengetegen álltak melléjük, még a Forma 1-es Magyar Nagydíjon is vendégül látták őket, de több száz motoros is felvonult érte, számtalan ajándékot kapott, s a szörnyű események helyszínére is visszatért, ahol a kalandpark üzemeltetői vitték körbe az akadályokon. A fiúval az anyukája volt már pszichológusnál, de hosszabb távon az önkormányzat is biztosít számukra egyet.

– Hála az égnek, jól van, de néha furcsán viselkedik. Nagyon sok mindent kapott, de nem játszik velük – tette hozzá. – Olyan, mintha nem érezné, hogy a sajátjai, így hozzájuk sem nyúl. Ő sem tudja kezelni, ami zajlik körülöttünk. Tisztában van a történtekkel, de a súlyát biztosan nem érzi. Arra viszont készen áll, hogy találkozzon Tiborral, aki – remélem – megkapja majd a méltó büntetését.