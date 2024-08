Döbbenetes számok – Ennyi nyugdíjra számíthatnak azok, akik minimálbérre vannak bejelentve

A nyugdíj kiszámítása a minimálbértől is függ. Akik a minimális összegre vannak bejelentve, azok Varga Mihály pénzügyminiszter szerint 120 ezer forintos öregségi támogatásra jogosultak. A nyugdíjszakértő számolt egyet és azt mondta, hogy ez igaz is, meg nem is.

Tavaly év végén Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy a minimálbéresek 120 ezer forintos nyugdíjjal számolhatnak – írja a haszon.hu. Farkas András nyugdíjszakértő is számolt, majd arra jutott, hogy ez az összeg félig-meddig helyén való.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a minimálbéresek 120 ezer forint nyugdíjra számíthatnak/Fotó: 123rf.com

A nyugdíj összegét a nyugdíjtörvény szerint két tényező határozza meg: egyrészt az összes szolgálati idő, illetve az 1988. január 1. és a nyugdíjmegállapítás kezdőnapja között szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetekből számított nettó havi életpálya-átlagkereset összege.

A magyar nyugdíj összegét viszont egy harmadik tényező is jelentősen befolyásolja, ez pedig a nyugdíjmegállapítás éve.

A számítás szerint: a 2023-ban december 1-jéig 232 ezer forintos bruttó minimálbért a nyugdíjszámítás során alkalmazandó nettósításkor meg kell fosztani a 15%-os szja-tartalmától (34.800 Ft) és a 18,5%-os társadalombiztosítási járuléktól (49.920 Ft), így 154.800 forint havi nettó összeget kapunk, amelynek a nyugdíjskála szerint 40 évhez tartozó 80%-a lehetne a nyugdíj összege, azaz 123.840 Ft.

Idén a 266.800 forintos minimálbérre vetítve ez 147.860 forint nyugdíjat eredményezne.

Farkas András úgy véli, hogy érdemes a nyugdíj igénylését minél későbbi évre halasztani.