Átkozott parlagfű – Horrorisztikus károkat okoz ez a népbetegség – Itt a friss adat

Magyarországon 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021-es felmérése szerint, ezzel az allergia igazi népbetegség.

Különösen magas, a teljes lakosságon belül 17 százalékos a parlagfű pollenjére allergiások aránya. Idén a hetekig tartó kánikula, illetve előtte a csapadékos időszak kedvezett a gyomnövény szaporodásának. A következő napokban, hetekben rohamosan növekedhet a parlagfű pollenkoncentrációja, ezzel egy időben hevesen jelentkezhetnek az allergiás tünetek.

A pollenallergia – különösen a nem őshonos parlagfűre – Magyarországon és világszerte népbetegségnek számít. Ennek pedig a gazdaság is megfizeti az árát. Hogy a pollenallergia pontosan mekkora költséget ró az egészségügyi rendszerre, azt nagyon nehéz megbecsülni. Súlyosabb esetekben számolni kell:

a kórházi ellátásokkal – ne feledjük, a pollenallergia miatt kialakult asztma akár halálos is lehet!, a szakorvosi kezelésekkel, a tesztekkel, a gyógyszerekkel és gyógyszertámogatásokkal, a betegszabadságokkal, a produktivitás csökkenésével.

A Nemzetközi Mezőgazdasági és Biotudományi Központ kalkulációi szerint Európában évente 7,4 milliárd eurót emészt fel csak a parlagfű okozta betegségek kezelése.

Képünk illusztráció Fotó: 123rf.com

Nem véletlen, hogy Magyarországon is törvény szabályozza a parlagfű ritkítását. Ennek elmulasztása esetén a földterület és a fertőzött részek nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig büntethető.

A parlagfű gazdaságilag is súlyos terhet jelent. A gazdáknak is ellensége, hiszen gyomnövényként tönkreteszi a napraforgó- és kukoricatermés egy részét, de emellett a paradicsomot károsító TSW vírusnak (tomato spotted wilt virus) is kedvező tárolóhelye – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Egy spanyolországi allergológiai vizsgálat pedig arra jutott, hogy ugyan a pollenallergiát általában nem kezelik komoly problémaként, valójában a tünetek – mint amilyen a viszketés, szemégés, tüsszögés, orrfolyás – 21 százalékkal csökkentik a munka hatékonyságát. Emellett úgy számolták, az Egyesült Államokban évi négymillió munkaóra esik ki a betegség miatt.