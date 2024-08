Milák Kristóf nem nyilatkozik a sajtónak, alig látjuk mosolyogni. Olyannyira nem, hogy olimpiai győzelmes során sem tette. Mégis van valaki, akinek megállt és még mosolygott is elismerően.

Milák Kristóf nem csak fantasztikus teljesítményével, és az olimpián szerzett két érmével hívja fel magára a figyelmet, de sajátos stílusával is. Nemcsak a felkészülése teljesen homályos, nem is nyilatkozik, sőt még mosolyogni is csak nagyon elvétve láthatjuk.

Van azonban valaki, akinek sikerült őszinte mosolyt csalni a bajnok arcára.

A videó ugyan nem mostani, de Hajnóczy Soma bűvész ezzel a korábbi videóval gratulált Milák két érméhez.

Milák Kristóf megajándékozott minket egy olimpiai arannyal és ezüsttel, én meg őt egy funky kártyatrükkel

- írja posztjában.