Sok vásárló csak otthon veszi észre, hogy ráfizetett – Erre kell fokozottan odafigyelni

Egyre több termék zsugorodik a polcokon: a Nébih listája szerint az édességektől az állateledelig minden érintett.

Fotó: 123rf.com

Már öt hónapja kötelező a boltokban feltüntetni, ha egy termék kiszerelése csökkent. A Nébih listája szerint azonban a jelenség egyre elterjedtebb: nemcsak az édességek és rágcsálnivalók, hanem a háztartási cikkek, szépségápolási termékek és állateledelek esetében is egyre gyakoribb a zsugorodás.

A legnagyobb változások az édességek és rágcsálnivalók kategóriájában tapasztalhatók. Több népszerű márka termékei is kisebb kiszerelésben kerülnek a boltokba, mint például a Balaton szelet, a Boci Földimogyorós tejcsokoládé és számos chips is. De nemcsak a nassolnivalók, hanem az alapvető élelmiszerek, például a tápszerek és a müzliszeletek is érintettek.

Ha pedig végigböngésszük a lista friss tételeit, látható, hogy például 200 gramm helyett már csak 185 grammos a 7Days mini croissant, 22 helyett már csak 20 grammos a Cerbona müzli szelet, és 84 grammról 61-re zsugorodott többféle ízesítésű Tempó keksz. Ez csak néhány példa a 213 snack és édesség közül, ami az elmúlt 5 hónapban „összement” – írja a Pénzcentrum.

A háztartási cikkeket és a szépségápolási termékeket tekintve is egyre több terméknél tapasztalható a mennyiség csökkenése. A lista folyamatosan bővül, így érdemes rendszeresen ellenőrizni a Nébih honlapját, mielőtt vásárolunk.