Kiderült: a postahivatalokat vidéken emiatt zárják be valójában

Jelentős számú postahivatal zárt be vidéken augusztus elsejétől, ami komoly felháborodást váltott ki az emberekben. A Magyar Posta most elmondta, mi a döntés valódi oka.

Hatalmas felháborodást okozott, hogy augusztus elsejei hatállyal csaknem 100 postahivatalt zár be a Magyar Posta vidéken. Ennek következtében nem kevés postai dolgozó veszítheti el az állását, a lakosok pedig helyben posta nélkül maradnak – írta a hellovidek.hu.

A hivatalokat elsősorban kistelepüléseken zárják be, de van köztük budapesti is. Jellemzően 1500 fő alatti kistelepülésekről van szó, amelyeket a Postások Facebook-csoportban meg is neveznek.

Többek között Lad, Sonkád, Ecseg, Csokvaomány, Szigetbecse Homokszentgyörgy, Zalahaláp, Pusztazámor, Pécsely és Sáregres postahivatalára került lakat, tehát hazánk egymástól távol eső pontjain egy időben zártak be a postahivatalok.

Jelentős számú postahivatalt zárnak be vidéken – Fotó: Facebook.com/MagyarPosta

Pontos lista azonban egyelőre nem került nyilvánosságra a megszűnő postákról.

A dolgozók becslése szerint csaknem 90–100 postahivatal zárt be szerte az országban, a Magyar Posta Zrt. azonban hivatalosan nem kommunikált az ügyről semmit.

A hellovidek.hu felkereste a Magyar Posta Kommunikációs Osztályát.

„A Posta jelenleg a jogszabályi elvárásokat messze meghaladva, országszerte közel 2150 postán áll az ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfélforgalom csökkenése miatt azonban bizonyos helyeken üzemeltetési módot vált”

– tudatta a Magyar Posta Kommunikációs Osztálya.

A Magyar Posta hozzátette, hogy az üzemeltetési módok tekintetében elsősorban a postapartneri együttműködések kialakítását szorgalmazzák, valamint lehetőséget adnak a szolgáltatások mobilpostával történő biztosítására, azon településeken, ahol postapartneri együttműködésre nem kerül sor.

A postai szolgáltatás tehát minden településen biztosított marad ezután is.

„A Magyar Posta arra törekszik, hogy hatékonyan, az ügyféligényekhez rugalmasan alkalmazkodó 21. századi, modern szolgáltatásokat nyújtson”

– emelte ki a Magyar Posta Kommunikációs Osztálya.

Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke azonban az okokról is beszélt.

Mint mondta: a Magyar Posta a piaci versenyben működő vállalat, amely a bevételeiből finanszíroz minden kiadást, kezdve a személyi költségektől a fenntartáson és üzemeltetésen át a beruházásokig és az újításokig.

A versenytilalmi szabályok miatt állami támogatást nem kaphat. Tehát a gazdaságos működés érdekében számos mérlegelésre van szükségük. Az elektronikus szolgáltatások teljesítésével az ügyfelek általi személyes igénybevétel rendkívüli módon lecsökkent.

„Az 1500 lakos alatti településeken a forgalomból eredő bevétel nagysága a veszteség nagyságát növeli. Sajnos a racionalizálási intézkedések fájó döntéseket eredményeznek. A posta az érintett településeken egyedi tárgyalások következtében biztosítja a szolgáltatást: vagy önkormányzati fenntartásban, vagy egyéb vállalkozási formában”

– mondta Tóth Zsuzsanna.

Amennyiben nem lesz eredménye a településen az egyeztetésnek, a Posta az egyetemes szolgáltatási kötelezettségének megfelelve mobilposta szolgáltatással teljesíti a feladatát.

A Postatörvényben rögzítettekre különös figyelmet fordít a munkáltató és a kirótt kötelezettségeknek megfelel – mondta a Postás Szakszervezet elnöke.

A munkájukat elvesztett dolgozók kapcsán Tóth Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy az egyeztetések következtében az önkormányzat vagy a vállalkozó is átveheti a dolgozót további foglalkoztatásra, a postai feladatok elvégzésére.

Ha ez nem történik meg, a munkavállalót elsősorban a postai hálózatban tartanák – tehát ha van a környező településen, nagy postán megüresedett álláshely, neki ajánlja azt fel elsőként a Posta. Amennyiben egyik megoldás sem megfelelő, valamint a munkavállaló mérlegelése az egyéni helyzet következtén azt az eredményt hozza, hogy megválik a Postától, akkor végkielégítéssel szüntetik meg a munkaviszonyt.

„A szakszervezet jelentkező tagjai számára nyújt segítséget a döntési helyzetben segítségül. Sokan több évtized alatt nem kényszerültek ilyen nagyságrendű döntésre ill. nem igazodnak el a jogi útvesztők, lehetőségek között”

– jegyezte a Postás Szakszervezet elnöke.