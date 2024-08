Hont András trágár szóval illette Magyar Pétert, jött is rá a válasz

Magyar Péter sem hagyta szó nélkül, hogy a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ előtt kígyózó sorban vártak az emberek időpontra.



Fotó: Facebook

A TISZA Párt elnöke a Telex facebookos megosztásához azt írta: "A 24. órában vagyunk".

Hont András újságíró – szintén közösségi oldalán – viszont emlékeztetett: "a cikkből is kiderül, önkormányzati intézményről van szó. A szakemberhiányról persze nem a fenntartó tehet, de az írás nem is ezt kéri számon, hanem hogy miért az utcára terelik a várakozókat, és miért nem lehet online időpontot foglalni. Ugyanis más településeken is orvoshiány van, mégis meg tudják ezt a problémát oldani."

Majd Magyarra utalva ezt írta:

"Ez azonban nem zavarja a lájkkurvát, hogy demagóg módon azonnal rárepüljön a témára, nyilvánvalóan anélkül, hogy olvasta volna a cikket."

Magyar Péter – ugyancsak a Facebookon – egy fotóval vágott vissza Hontnak és a többi – szerinte – Fidesz-propagandát közvetítő médiaszemélyiségnek, az alábbi üzenettel: