Augusztus 8-án ünnepeljük a Nemzetközi macskanapot. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is posztolt macskás képet ennek örömére.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Úgy tűnik, egy valamiben a főpolgármester és legnagyobb kihívója is egyetértenek; Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is megünnepelte a Nemzetközi macskanapot, és posztolt is róla.