Förtelmes sz...rszag miatt nem nyithatnak ablakot az óbudaiak

Nem nyithatnak ablakot a hőségben az óbudaiak, mert rettenetes trágyaszag terjeng a környéken. Pontosan tudják, mitől alakulhatott ki a helyzet, mégis tarthatatlannak érzik.

Förtelmes trágyaszag terjeng Óbudán és környékén. A kellemetlen szag már annyira érezhető, hogy a meleg ellenére nem tudnak ablakot nyitni a lakók – tudatta olvasói bejelentés alapján a blikk.hu.

„Nem akarok így fogalmazni, de full sz*rszag van. Pár éve is így volt, kénytelen vagyok becsukni az ablakokat, pedig közben meleg is van. Enyhe túlzás azt mondani, hogy kicsit trágyaszag van. Itt lakom a Sziget fesztivál bejáratától öt percre, kíváncsi lennék, hogy a fesztiválozók érzik-e”

– fogalmazott az óbudai lakos.

A hónapban trágyázás van a Buda környékén levő településeken és a szerencsétlen széljárás miatt a szagot leginkább az Óbudán élők érzik. No meg a Sziget fesztiválra látogatók.

Trágyaszag terjeng Óbuda környékén – Fotó: Facebook.com/budakornyekitv

A Buda Környéki Televízió beszámolt róla, hogy augusztus 29-ig trágyázás van a környéken. Az azt végző cég – a gyermelyi tésztagyártó – előre jelezte, hogy számítani lehet a kellemetlen szagra.

Pátyon, Budakeszin, Telkiben, Budajenőn, Zsámbék és Biatorbágy egy részén is érezték az emberek a trágyaszagot, most pedig már Óbudáig is elért.

A tésztagyár azokat a szántókat trágyázza, amelyeken jövőre a liszthez szükséges búza terem – írta a blikk.hu a Buda Környéki Televízió információja alapján.