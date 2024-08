Demszky Gábor a horvát nyaralójából tett hatalmas bejelentést, majd leiskolázta a magyar politikai élet szereplőit és elköszönt Budapesttől

Demszky Gábor, Budapest egykori főpolgármestere, úgy tűnik, a tengerparton is megtalálja a módját, hogy véleményét kifejezze. A Horvátországban, az Isztriai-félszigeten található otthonából adott interjúban élesen bírálta a jelenlegi politikai helyzetet és több közszereplőt is, mielőtt végleg elköszönne Budapesttől.

Demszky bejelentette, hogy végleg elhagyja Budapestet, és a horvát tengerparton található házába költözik. Azonban mielőtt végleg hátat fordítana a magyar fővárosnak, még egy utolsó interjút adott a Népszavának, amelyben nem kímélte az ellenzéket és a jelenlegi városvezetést sem.

A beszélgetés során Demszky megjegyezte, hogy ha Donáth Annát, az ellenzéki politikust elítélik a hivatalos személy elleni erőszak vádjával, akkor nemzeti hősként fogják ünnepelni. Szerinte ez az ügy adna valódi jelentőséget Donáthnak, hiszen jelenleg az ellenzék "nincs", azaz súlytalan és nem tud érdemben fellépni a kormány ellen.

A volt főpolgármester élesen kritizálta Karácsony Gergelyt is, kijelentve, hogy győzelme valójában vereség, mert nem tudta teljes mértékben kihasználni pozícióját és ismertségét. Demszky szerint Karácsonynak komoly tényezővé kellene válnia a nemzetközi politikai színtéren, de ehhez elengedhetetlen lenne az angol nyelv ismerete.

Demszky úgy véli, hogy Budapest már 2002-ben is döntő szerepet játszott az első Orbán-kormány bukásában, és ezt a szerepet most is be kellene töltenie. Azonban szerinte ez csak akkor lehetséges, ha Magyar Péter és Karácsony Gergely összefognak, különben mindketten elbuknak.

Demszky nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávidot sem, aki szerinte hiába lett közlekedési szakértő, valójában nem ért máshoz, és egy előrehozott választáson sem lenne esélye a győzelemre. A volt főpolgármester ironikusan úgy jellemezte Vitézyt, mint egykori „gyerekkori villanyvonatos” fiút, aki mára ugyan komoly szereplővé vált a közlekedési szektorban, de nem rendelkezik kellő politikai tudással.

Éles kritikái és kemény szavai arra utalnak, hogy az egykori főpolgármester még a visszavonulása előtt szeretne nyomot hagyni a közéletben. Bár elhagyja Budapestet, nyilvánvalóan továbbra is figyelemmel kíséri a magyar politikai eseményeket, és nem riad vissza attól, hogy keményen megfogalmazza véleményét. A tengerparti ház nyugalma mellett tehát Demszky nem tétlenkedik, és minden bizonnyal továbbra is megosztja majd gondolatait a közéleti szereplőkről.