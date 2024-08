Orbán Viktor után most Gyurcsány Ferenc is megtette ezt

Gyurcsány Ferenc is elárulta, milyen könyveket olvas a nyáron.

Ahogy azt a Propeller.hu korábban megírta, Orbán Viktor készül a nyaralására, amit a tervek szerint olvasással is fog tölteni. Ehhez olvasmánylistát is összeállított.

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc közzétett egy posztot a közösségi oldalán, amelyben elárulta az ő olvasmánylistáját is:

Forrás: Facebook/Gyurcsány Ferenc

"Tegnap megkérdezte az Index.hu, hogy milyen könyveket olvasok nyáron. Gondolom, valami körkérdés lehet. Válaszoltam. Az egyik könyv Bono, a U2 frontemberének a könyve: Surrender, 40 dal, egy történet.

Mint most megtudtam, a zenekar minden koncert előtt közösen imádkozik. Az ima végére, ahogy Bono mondja, bajtársból barátok lesznek. Azért imádkozik a négy férfi, hogy hasznosak legyenek, és talán megbocsátást is keresnek a bűnre, hogy megszegték ígéretüket, ami a rock ’n’ roll lényege: „felfalhatod a világot, de a világ is felfal téged”.

Azt írja: „Ragaszkodhatsz a messiáskomplexusodhoz, de harminchárom éves korodban a kereszten kell meghalnod, és ha nem, mindenkinek visszajár a belépti díj.”

Ők nemet mondtak erre. A közönség azonban áldozatra vár. Megváltásra. Kevés dolog változik."