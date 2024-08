Tóth Gabi kifakadt, bíróságra megy: "Hiába lapulsz be egy macskás profilkép mögé, akkor is megtalállak"

Tóth Gabi, a népszerű énekesnő, könnyek között jelentkezett be TikTok-oldalán, hogy megossza követőivel egy számára rendkívül fontos ügyét. A videóban elmondta, hogy bár évek óta próbálja figyelmen kívül hagyni a negatív kommenteket, mostanra telítődött a lélektani határa.

A videó elején bemutatott egy kommentet, amely különösen felzaklatta – írja a 24.hu

„Én is ember vagyok, és a lélektani határom telítődött. Évek óta az egyik legtöbb szar kommentet kapott előadó vagyok ebben az országban, általában kamuinformációkból ontják rám a szart” – mondta az énekesnő, aki hozzátette, hogy bár sokáig jól kezelte ezeket a támadásokat, most már elérkezettnek látja az időt a cselekvésre.

Forrás: Instagram/tothgabi

Gabi kifejtette, hogy mostantól jogi útra tereli a gyűlölködők elleni harcot, és feljelentéseket fog tenni a rágalmazó hozzászólók ellen, függetlenül attól, hogy azok valós vagy álnéven bújnak meg az interneten.

"Ne higgyétek, hogy büntetlenül megúszhatjátok. Meg fogom tenni a megfelelő jog lépéseket mostantól mindenki ellen. Ha kamuprofil mögül is írod a szart, tudd, hogy meg lehet találni: tehát ha én ezt elviszem, feljelentést teszek, akkor hiába lapulsz be egy macskás profilkép vagy bármilyen mögé, akkor is megtalállak. Találkozunk a bíróságon, kíváncsi leszek, akkor is ekkora pofád lesz-e. Feljelentést fogok tenni sorjában, és sok időm el fog menni ezzel, de hátha történik változás."