Hadházy Ákos pofátlan lopást leplezett le: "Több százmillió forintot sikkasztottak el a gyermekek védelmére hivatkozva"

Hadházy Ákos már korábban nyilvánosságra hozta meglátásait a "Családbarát ország" projekt kamu nyimdája ügyében, de most új fejleményekről számol be.

- írja közösségi oldalán az ellenzéki képviselő.

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A pénzt két EU-s projektből lopták. Az egyik a 6,2 milliárdos „Családbarát ország” projekt, melynek hivatalos leírás szerinti célja „hogy a társadalomban erősödjön, általánossá váljon a családbarát értékrend“. A második, 5,4 milliárdos projekt címe „A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” volt. Ebből lopni még az előzőnél is nagyobb bűn, hiszen konkrétan a bajban levő, sajátos nevelési igényű gyermekek ürügyén szipkázták ki a pénzeket – részletezi Hadházy.

Az OLAF most nem vizsgálja ezt a pofátlan lopást. Sajnos a kapacitásuk véges, így érthető valahol, ha nem foglalkoznak egy olyan esettel, ahol ezek szerint a kormány beismeri a lopást. Én viszont fogok még vele foglalkozni. Ez az ügy (is) van olyan pisztkos és szemtelen, hogy ne próbáljuk elérni, hogy legalább egy rendszerváltás esetén legyen felelősségre vonás. Tudni szeretném, hogy azon túl, hogy – ezek szerint – visszafizetjük ezt a pénzt az EU-nak, mit tesz a kormány azért, hogy az elkövetőket felelősségre vonják. Ezért levelet írtam Gulyás miniszternek és Polt Péternek, ha válaszolnak, be fogok számolni róla