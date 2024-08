Gyurcsány Ferenc kitárulkozott : "Mit képzelt az a ri***nc?"

Szuverén hazában szuverén a férfi címmel közölt egy történetet Gyurcsány Ferenc. Különleges írói vénáját mutatta meg.

- kezdte a DK vezére.

Már vagy három hete leveleztünk, naponta akár többször is írtunk egymásnak, amikor azt javasolta, hogy találkozzunk. Elbizonytalanodtam. Nem nekem kellett volna ezt kezdeményezni? Ha most igent mondok, akkor ő lesz a főnök később is, gondoltam. Nem válaszoltam két álló napig, mert nem tudtam, hogy mit tegyek. Végül azt írtam neki, hogy nagyon örülnék neki. Erre szinte azonnal azt írta, hogy akkor másnap este hétkor a Makk királyban vár. Mi az, hogy ő vár? Mi az, hogy ő mondja meg a helyet meg az időpontot? De tényleg! Izgultam. Nekem csak érettségim van. De ezt már mondtam, ugye? Nem leszek elég okos neki, emiatt izgultam egy kicsit. Ráadásul pattanásos az arcom, de mondjuk ezt a beauty effekttel megoldottam