Levelet írtam Pintér Sándor belügyminiszternek a kórházi káosz és az elmaradó műtétek kapcsán. Oszd meg, hátha így gyorsabban eljut hozzá! – kezdte bejegyzését Magyar Péter.

Tisztelt Belügyminiszter Úr! Az elmúlt hetekben, a hőhullám során sok beteg, egészségügyi dolgozó valamint a média is a kórházi klimatizáló berendezések olyan jelentős működési zavarairól számolt be, amely számos esetben műtétek és fontos kezelések elhalasztását, a betegek intézmények közötti áthelyezését igényelte. Tudomásunk szerint a betegek és az egészségügyi személyzet tapasztalatait a kormányzat ugyan nem cáfolta, de el sem ismerte a probléma jelentőségét, sőt a kormányzati kommunikáció azt jelentékteleníteni igyekezett – írta a Tisza Párt vezetője.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A kórházi infrastruktúra általános rossz állapota, különös tekintettel az intézményekben többnyire hiányzó, vagy a régebben már felszerelt klimatizáló berendezések felújításának, cseréjének és rendszeres karbantartásának elmaradásai miatt a műtők és a kórtermek is elviselhetetlen hőmérsékletűre melegedtek, ezzel nem csupán lényegesen rontva a betegek komfortérzetét, rontva a gyógyulási esélyeiket, hanem veszélyeztetve ellátásuk biztonságát is. Még ha a műtéteket sikerült is intézményen belül, vagy akár más intézményben elvégezni, a betegek olyan túlmelegedett betegszobákban kénytelenek lábadozó idejüket tölteni, melyek komfortjának hiányosságai miatt (pl. hiányzó klímatizáció és/vagy árnyékolás) az intézményben tartózkodás sok beteg számára nem csupán nehezen elviselhető, hanem ez már a betegellátás minőségét és az ellátás biztonságát is rontja a más jellegű, nem csupán sebészeti osztályokon is. Tekintettel arra, hogy az évek óta folyamatosan romló egészségügyi ellátásnak ez egy újabb, már az alapfunkciót gátló fejleménye, a magyar emberek nevében tájékoztatást kérünk a helyzet súlyosságáról – érzékeltette a helyzet súlyát Varga Judit exférje.

Mivel a helyzet pontos megítélése az egész magyar lakosság, különösképpen a betegek, a hozzátartozóik és az érintett egészségügyi dolgozók jogos igénye, a Tisztelet és Szabadság Párt nevében kérem szíves nyilvános válaszát az alábbi kérdésekre:

° Igaz-e, hogy volt olyan időszak, amikor a budapesti és Budapest környéki baleseti sürgősségi ellátó intézmények (4 db) közül kettő egyáltalán nem tudott fogadni beteget a klimatizálás elégtelensége miatt?

° Hány és milyen típusú műtét maradt el a klímaberendezések meghibásodása miatt?

° Mely intézményekben történtek ezek az események?

° A hőhullám során jelentkezett klímatizációs problémák óta mely intézményekben hány klímaberendezést javítottak meg, vagy cseréltek ki, és ez mennyibe került?

° A műtők hány százaléka rendelkezik ma Magyarországon az előírások szerinti speciális lamináris légáramlást, légcserét és túlnyomást biztosító klímaberendezéssel?

° Az intenzív, illetve postoperatív szobák hány százalékában megoldott a hatékony klimatizálás?

° A műtött betegek lábadozását, rehabilitációját szolgáló szobák hány százaléka klimatizált?

° A sebészeti és a nem sebészeti jellegű kórházi osztályokon lévő kórtermek hány százaléka rendelkezik klimatizációval?

° A vizsgálók, nővér és orvosi szobák hány százalékában működik klíma berendezés?

° Milyen átmeneti, áthidaló intézkedéseket tett és tesz az egészségügyi kormányzat a klimatizálással összefüggő aktuális gyakorlati problémák megoldására?

° Milyen egészségügyi hatósági és munkavédelmi ellenőrzések történtek az elmúlt időszakban, ill. vannak folyamatban a műtők és kórtermek hőmérsékletének ellenőrzésére és folyamatos monitorozására, különösen a nyári időszakban?

° Ismerve a klimatizálás elégtelenségeit, hogyan készül a kormányzat az augusztus 9-ével várhatóan újra betörő kánikula során az egészségügyi intézményekben az ellátás minőségét és a betegbiztonságot garantáló működésre?

° Milyen védelmet, támogatást, segítséget kapnak az egészségügyi dolgozók, hogy a biztonságos és eredményes munkavégzést veszélyeztető munkakörülmények között is el tudják látni esküjükből következő feladataikat?

- sorolta kérdéseit Magyar Péter.

Végül kérem Miniszter Úr szíves részletes tájékoztatását arról, hogy hogyan teljesültek az alapvető jogok biztosának az AJB-4849/2021. számú ügyben (előzmény: AJB-488/2020., AJB-3155/2019.) “A munkavédelmi előírások betartása egészségügyi intézmény műtőhelyiségének hőmérsékletével összefüggésben” címmel kiadott jelentésében feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében javasolt intézkedések, különös tekintettel,

a) megfelelő klíma és légcserélő berendezés szerepeltetésére a műtőegység tárgyi feltételei között az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben.

b) az állami fenntartású fekvőbeteg-gyógyintézetek műtőegységeinek klíma és légcserélő berendezései megfelelőségének felmérését követően – a megfelelő fedezet rendelkezésre bocsátása mellett – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítására képes, a betegbiztonságot is szem előtt tartó berendezések beüzemelésére.

Egyben kérem szíves tájékoztatását arról is, hogy kormányzásuk 14 éve alatt az egészségügyi intézmények klimatizálásának területén milyen előrelépést tudnak felmutatni, illetve a következő két évben milyen arányú fejlesztéseket terveznek.

Tájékoztatom, hogy a jelen levélben megfogalmazott kérdések mellett, a TISZA Párt társadalmi kezdeményezést indít az adatok lakossági összegyűjtésére, majd publikálására - jelentette ki Magyar Péter.