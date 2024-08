Szörnyű hír – Elhunyt A Sebhelyesarcú legendás sztárja

Szomorú hír: meghalt Ángel Salazar.

Lesújtó hír érkezett a szórakoztatóipar világából: meghalt Ángel Salazar, akit leginkább „Chi Chi” szerepében ismerhetnek a magyar rajongók az 1983-as A sebhelyesarcú című gengszterfilmből. A 68 éves színészt brooklyni otthonában találták holtan egy barátja által a hétvégén – írja a metropol.hu

Salazar legközelebbi barátja és képviselője, Ann Wingsong a TMZ-nek elmondta, hogy a színész álmában hunyt el. Bár a halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Salazar korábban szívproblémákkal küzdött.

Forrás: Instagram/Angel Salazar

Salazar színészi karrierje egyik legemlékezetesebb alakítását Chi Chi karaktereként nyújtotta, Tony Montana (Al Pacino) hűséges csatlósaként A sebhelyesarcú című filmben, amelyet Brian De Palma rendezett. Az őszinte megemlékezések és tiszteletadások máris megkezdődtek, ahogy a világ búcsút vesz egy ikonikus színésztől.

Rest in peace to Angel Salazar! Angel was most famous for his role in the film Scarface, where he played the character “Chi Chi”! Salazar was 68 years old when he passed. Rest easy & “Chi Chi Get The Yayo!” #MobinTimes #AngelSalazar #ChiChi #Scarface #RIP #OnThisDay #Repost pic.twitter.com/AR3QXBz1wK