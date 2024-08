Vasárnap délután aggasztó hírek érkeztek a zaporizzsjai atomerőműből, ahol tüzet jelentettek az egyik hűtőtoronyból.

A közzétett felvételeken sűrű, fekete füst gomolygott a létesítmény fölött, amely azonnal felkeltette a nemzetközi közösség figyelmét – írja a privatbankar.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában arról számolt be, hogy a tüzet "az orosz megszállók gyújtották", és hozzátette, hogy a sugárzási szintek egyelőre nem lépték túl a határértékeket. Az ukrán források szerint orosz katonák gyújtották meg az autógumikat a hűtőtoronyban, míg az orosz fél azt állítja, hogy a torony ukrán támadás következtében sérült meg.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J