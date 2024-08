Nemzetközi elismerés Orbán Viktornak – Az indiai ORF is a Patrióták sikeréről ír

Orbán Viktor politikai súlya már messze túlnyúlik Európa határain, amint azt az indiai Observer Research Foundation (ORF) is elismeri.

A gazdasági-politikai kutatóközpont az X platformon tette közzé véleményét a Patrióták pártcsoportjának Európai Parlamentben elért sikereiről, melyet Orbán Viktor jelentős győzelmeként értékelnek – írja a mandiner.hu

A bejegyzés hangsúlyozza, hogy a „szélsőjobboldali” Patrióták emelkedése Orbán számára növekvő befolyást jelent az Európai Unióban. Az ORF posztja kiemeli, hogy a magyar miniszterelnök politikai teljesítménye már nemcsak Európában, hanem globális szinten is figyelmet kelt, beleértve Amerikát, Kínát és Oroszországot is.

.@MalhotraShairee: The rise of the far-right Patriots for Europe (PfE) in the European Parliament is a major win for Orbán, expanding his influence in the EU. https://t.co/mK66Rliro1