Egy budapesti sebész ijesztő dolgot mondott a kórházakról

Egy ismert orvos azt állítja: a budapesti kórházak nagy részét régebbi, kevésbé forró hőmérsékletekre tervezték. Nem mellesleg kórházakon belül megszűntek a műszaki szolgálatok, megszűnt az úgynevezett tervszerű minőségi karbantartás, és ezért akkor veszik észre, hogy elromlott a klíma, amikor leáll.

A közösségi oldalán jelentette be Magyar Péter, hogy az újabb hőhullám miatt kórházjárásra indul, hogy személyesen győződhessen meg az intézmények hőmérsékleti viszonyairól. A politikus az ATV Híradónak azt mondta, százával kapják a jelzéseket arról, hogy már most olyanok az állapotok a kórházakban, mint a júliusi kánikula során. A kórházi főigazgatóság azt közölte, hogy a júliusi hőhullám alatt egyetlen halaszthatatlan műtét sem maradt el.

41 celsius fok – ilyen hőséget is mutatott a hőmérő az Uzsoki kórház műtőiben még a júliusi hőhullám során. Azért volt ekkora hőség az Uzsokiban, (de állítólag más kórházak műtőiben is) mert elromlott a klímaberendezés.

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy stábjával a mostani hőhullám miatt több kórházat is meglátogat a héten: szeretnék megmérni a hőmérsékletet a kórtermekben, a folyosókon, és azt is szeretnék megtudni, milyen meleg van a műtőkben. A Tisza elnöke ATV Híradónak azt mondta, kedden indul a kórházakba.

„Nemcsak a klímaberendezésekről van szó. Ha már október 15-e lenne, fűtési szezon, akkor a fűtéssel lenne a probléma. Voltak olyan kórtermek a télen, a dolgozók elmondása szerint, ahol 13 fok volt, és frissen műtött betegek voltak benne” – mondta Tisza párt elnöke.

Egy, az ATV Híradó által megkérdezett sebész azt mondta, a budapesti kórházak nagy részét régebbi, kevésbé forró hőmérsékletekre tervezték.

„A kórházakon belül megszűntek a műszaki szolgálatok, megszűnt az úgynevezett tervszerű minőségi karbantartás, és ezért akkor vesszük észre, hogy elromlott a klíma, amikor leáll” – fogalmazott Weltner János sebész.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az ATV Híradó megkeresésére azt írta, a javításokat a lehető legrövidebb időn belül elvégzik, az elégtelen kapacitású légtechnikai rendszerek cseréjére pedig több milliárd forint áll rendelkezésre. A kórházi főigazgatóság pedig úgy válaszolt, a korábbi hőségriasztások ideje alatt sem halasztottak el egyetlen sürgős műtétet sem.

Magyar Péter erre azt mondta: ez nem igaz. „Arról van tudomásunk, hogy gyermekműtétek maradtak el, hogy daganatos betegeknek a kezelése maradt el. Hazudhatja azt a kórház főparancsnokság, hogy ez nem életbevágó, de mindenki tudja, még egy laikus is, hogy ha egy daganatos betegnek elmarad egy- vagy két kezelése akkor az nem javít, hanem ront az állapotán. Dialízisek maradtak el” – tette hozzá a pártelnök. Magyar Péter hozzátette, már eddig több száz jelzést kaptak arról, hogy a mostani hőhullám miatt kezdenek hasonló állapotok kialakulni, mint júliusban.